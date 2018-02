Milano In via Larga è possibile consegnare il testamento biologico

Belen Rodriguez contro Nina Moric/ “Un viado” - modella croata a processo a Milano per diffamazione aggravata : Belen Rodriguez contro Nina Moric: quest'ultima a processo per diffamazione aggravata per aver definito l'argentina un “viado”. Le ultime notizie sulla battaglia legale(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:36:00 GMT)

Milano - definì Belen 'un viado' : Nina Moric va a processo : La prima udienza il 17 aprile. La showgirl argentina ammessa come parte civile. Le due donne sono state compagne di Corona

Scienza - Milano-Bicocca : al via il corso per diventare esperti del rumore : Formare professionisti di acustica ambientale. È l’obiettivo del corso Tecnico competente in acustica organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con Arpa e aziende del settore. Progettisti, direttori dei lavori e tecnici d’impresa impareranno, sul campo, a utilizzare gli strumenti necessari per “catturare” i rumori e riconoscere le problematiche legate all’acustica ...

Biotestamento - in via Larga apre lo sportello di Milano : ecco come funziona : La dichiarazione è libera e volontaria e deve essere redatta dai maggiorenni attraverso un atto pubblico

Oltre 150 furti di auto in 4 mesi - 14 arresti tra Milano e Pavia : Milano, 30 gen. , askanews, Sono accusati di aver commesso almeno 150 furti di automobili in quattro mesi, tra settembre e dicembre 2017, in strade e parcheggi di centri commerciali dell'area ...

Treno deragliato a Milano : 4 indagati per omicidio e disastro ferroviario : Sono quattro le persone iscritte al registro degli indagati dalla procura di Milano per l'inchiesta sulla strage di Pioltello, dove -

Smog Milano : livelli di PM10 sotto il valore soglia - sforamento in via Senato : A Milano si registrano livelli di PM10 sopra la soglia di 50 microgrammi al metrocubo solo in via Senato: le centraline dell’agenzia Arpa Lombardia ieri hanno rilevato concentrazioni di 44 microgrammi in via Pascal, 54 in via Senato e 46 al Verziere. Nell’area metropolitana si sono registrate concentrazioni per 35 microgrammi al metrocubo a Limito di Pioltello, per 33 microgrammi a Magenta. L'articolo Smog Milano: livelli di PM10 ...

Anziano investito via Michelino da Besozzo Milano - arrestato presunto responsabile : L'incidente è avvenuto alle 20,00 circa di sabato 27 gennaio 2018: arrestato l'uomo ritenuto responsabile di aver investito e ucciso un anziani di 88 anni a Milano, in via Michelino da Besozzo, senza ...

Milano. Caccia al pirata di via Michelino da Besozzo : ha ucciso un ottantenne : pirata della strada in azione a Milano. Un automobilista ha travolto ed ucciso un uomo di 88 anni. Dopo averlo investito si è dato alla fuga. Il guidatore non si è fermato, infatti, a controllare le condizioni del ferito, non ha dato…Continua a leggere →

Il macchinista del treno deragliato a Milano dice di non essersi accorto che il treno viaggiava fuori dai binari : Il macchinista del treno che è deragliato giovedì alla periferia di Milano, causando tre morti e decine di feriti, ha dato una breve intervista al Corriere della Sera in cui smentisce la ricostruzione che più era circolata sul suo comportamento The post Il macchinista del treno deragliato a Milano dice di non essersi accorto che il treno viaggiava fuori dai binari appeared first on Il Post.

Milano. Una poltrona per due : al via il coworking per estetisti e acconciatori : Sono state approvate dalla Giunta Sala le nuove linee guida per l’avvio, in forma sperimentale, dell’affido di poltrona per le attività di acconciatore ed estetista. Le nuove regole che rendono possibile lo svolgimento contemporaneo di queste professioni all’interno dello stesso…Continua a leggere →

Le indagini sull’incidente ferroviario fuori Milano : Le verifiche sui binari chiariranno se sia stato un cedimento a causare il deragliamento in cui sono morte 3 persone, e se ci sia stata una scarsa manutenzione della tratta The post Le indagini sull’incidente ferroviario fuori Milano appeared first on Il Post.

Milano : controlli a Rogoredo - un arresto e 13 fogli di via dal comune : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha svolto un servizio di prevenzione e controllo del quartiere Rogoredo, in particolare dell'area verde nota come il 'bosco'. In manette è finito un 30enne di origine marocchina, trovato con 46 grammi di eroina, tre di cocaina e oltre 2000 euro in c

Lo sbaglio dei giornali su una delle vittime dell’incidente ferroviario di Milano : Per un caso di omonimia, la foto di una donna viva che non c'entrava nulla con l'incidente è stata presa da Facebook e inserita tra le immagini dei morti The post Lo sbaglio dei giornali su una delle vittime dell’incidente ferroviario di Milano appeared first on Il Post.