Migranti | Oim | quasi 250 morti in Mediterraneo a gennaio

Oim : 90 Migranti dispersi in naufragio al largo della Libia : Oim: 90 migranti dispersi in naufragio al largo della Libia

Libia - “100 Migranti morti in naufragio”. L’Oim avverte : “Quasi 200 vittime nella rotta verso l’Italia da inizio 2018” : Negli ultimi tre giorni più di 160 migranti sono morti annegati nel mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l’Italia dalla Libia. All’alba di martedì un naufragio a est di Tripoli ha causato 100 vittime, secondo una stima attendibile. Si aggiungono alle oltre 60 del giorno dell’Epifania. La segnalazione è venuta dalla Guardia costiera libica che questa mattina ha soccorso un gommone sfondatosi al largo di Homs, un centinaio di ...

Migranti : Oim - 64 morti in naufragio 6/1 : (ANSA) - CATANIA, 8 GEN - Sarebbero 64 i Migranti morti nel naufragio dell'Epifania al largo delle coste libiche. Lo afferma Flavio Di Giacomo, portavoce italiano dell'Oim, su Twitter. Secondo le ...

Migranti - Oim : 2017 - circa 3100 decessi : 23.28 Nel 2017 almeno 3.116 Migranti e rifugiati hanno perso la vita nel Mediterraneo mentre cercavano di raggiungere l'Europa via mare. Lo ha affermato oggi a Ginevra l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim). Il dato riguarda i decessi segnalati dal primo gennaio al 20 dicembre 2017 e non include "almeno due decessi" segnalati a fine dicembre, quando un corpo stato rinvenuto sulle coste della Libia e un bimbo di 18 mesi ...