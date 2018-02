Migranti - quasi 250 morti nel Mediterraneo a gennaio : Sono 246, quasi tutte sulla rotta che porta all'Italia, le morti di Migranti registrate dall'Oim nel primo mese di quest'anno. Lo riporta il comunicato in cui si annuncia il naufragio di stamattina ...

Migranti - nel 2017 -43% di domande di asilo in Ue : Nel 2017 le domande di asilo in Europa sono state 706.913 , il 43% in meno dell'anno precedente. Questi dati dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo , Easo , fotografano un calo di arrivi per il ...

Strage di Migranti nel Canale di Sicilia : si temono 90 vittime : Un barcone con circa novanta persone a bordo - secondo fonti delle Nazioni Unite riprese da France Press e Reuters - si è ribaltato al largo della Libia, nel Canale di Sicilia. Il timore è che i...

Migranti - Tari salatissima per chi li ospita : il comune nel Milanese dice sì : A Turbigo coefficienti aumentati come per le mense. Il sindaco del centrodestra: "No agli sprechi miliardari per la gestione incontrollata dei flussi"

Migranti : oggi parte "Themis" - nuova missione Frontex nel Mediterraneo - : Prende il via l'operazione di assistenza all'Italia nel controllo delle frontiere che sostituirà Triton. Tra le principali novità è previsto il trasporto dei soccorsi in mare nel porto più vicino, ...