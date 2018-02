Microsoft sta per acquisire Valve? Arriva la smentita di Gabe Newell

Microsoft risponde alle critiche dei rivenditori indipendenti : "Xbox Game Pass? La risposta è stata positiva" : Torniamo a parlare di Xbox Game Pass e della decisione di rendere disponibili sin dal lancio i titoli first-party per tutti gli abbonati al servizio. La notizia ha causato come ben sappiamo una reazione molto negativa da parte di diversi retailer indipendenti ma Microsoft minimizza le critica."La risposta all'annuncio riguardante il Game Pass finora è stata positiva", ha dichiarato un portavoce della compagnia sulle pagine di Games Industry. ...

Microsoft e Facebook superano il test bilancio. Stasera tocca a Apple e Amazon : Teleborsa, - Microsoft e Facebook superano a testa alta l'attesissimo test delle trimestrali facendo ben sperare per un proseguimento del momento magico del settore high tech statunitense. Microsoft ...

Trimestrale Microsoft - boom di Azure - bene Xbox - Surface stazionario : Microsoft ha presentato i dati dell’ultima Trimestrale relativa al periodo Ottobre-Dicembre 2017. Il fatturato del periodo in oggetto ha raggiunto i 28,9 MLD $ con una crescita del 12% rispetto al 2016. Il dato è trainato da molti comparti che presentano risultati più che positivi. La piattaforma Azure vede un sostanziale raddoppio di fatturato (+98%) rispetto allo stesso periodo del 2016 mentre per quanto riguarda il comparto delle licenze ...

Microsoft acquista PlayFab - il servizio di gaming basato sul cloud : La tattica di Microsoft di stabilire Partnership e acquisire validi elementi per i propri servizi, ha portato da poco all’acquisizione di PlayFab. cloud & Games Negli ultimi anni, il Colosso di Redmond, ha prestato particolare interesse verso il cloud velocizzando la sua evoluzione e sfruttando le sue potenzialità. PlayFab è una piattaforma di gestione dei giochi connessi al cloud, elemento molto interessante agli occhi di Microsoft. I ...

Microsoft starebbe valutando la possibilità di acquistare Electronic Arts : Quello che vi riportiamo è un'indiscrezione veramente clamorosa: stando a quanto riportato da Polygon, secondo una fonte del sito vicina a Microsoft, il colosso potrebbe acquistare Electronic Arts. Per ora non esistono conferme o notizie ufficiali sulla questione, ma gli analisti hanno già cominciato a parlare di un'operazione possibile, in quanto il colosso di Redmond, che avrebbe a disposizione una cifra di 130 miliardi di dollari, potrebbe ...

Microsoft pronta ad acquistare Electronic Arts? Rumor scuote la rete : L'arrivo sul mercato della nuova console targata Microsoft, Xbox One X, nelle ultime settimane dello scorso anno ha indubbiamente fatto girare la testa a tutti gli appassionati di tecnologia, smaniosi di mettere le mani sull'ultimo ritrovato in ambito videoludico. Specifiche tecniche assolutamente mostruose rendono infatti la piattaforma di gioco assolutamente inavvicinabile (per il momento) da parte della concorrenza di Sony, sebbene un neo ...

Microsoft : la valutazione azionaria salirà a 1 bilione di dollari secondo un analista : Il prezzo delle azioni di casa Microsoft sta registrando ogni record possibile; con il precedente articolo eravamo rimasti a 90 dollari e, dopo alcuni giorni, siamo arrivati a 94,06, una crescita non solo incredibile ma che non mostra neanche i minimi segni di arresto. L’analista ed esperto in materia di economia e finanza, Raimo Lenschow, prevede un significativo guadagno derivato soprattutto da Xbox Game Pass, l’abbonamento mensile ...

Microsoft sta lavorando al ritorno di Fable : delle fonti di Eurogamer lo confermano : Ricordate quando abbiamo parlato dell'apertura del nuovo studio di Playground Games (team che negli anni si è concentrato sullo sviluppo di Forza Horizon)? Lo studio aveva attirato l'attenzione di molti perché a quanto pare si sarebbe occupato di un action RPG open-world sfruttando personalità del settore che avevano lavorato su GTA V, Metal Gear Solid e Hellblade. Secondo delle fonti di Eurogamer.net questo studio si sta occupando del ritorno ...

Xbox One : Microsoft sta lavorando su un nuovo sistema ‘Carriera’ per gli obiettivi : Secondo il noto portale Windows Central, che ha ricevuto delle informazioni mediane un sottodomonio, Microsoft sta attualmente testando un nuovo sistema di Xbox Live per ricompensare i videogiocatori. Il nuovo sistema, presumibilmente, permetterà ai gamer di portare a termine diversi obiettivi e soprattutto “quest” come ad esempio il giocare ad un determinato titolo ottenendo alcune ricompense come loot crate contenenti ...

Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro saranno acquistabili dal Microsoft Store USA a partire da febbraio : Dopo il Samsung Galaxy S8 e il Razer Phone, Microsoft si prepara a vendere nei suoi Store fisici e online i nuovi due dispositivi di casa Huawei: Mate 10 e Mate 10 Pro. Ormai non ci stupisce più di tanto che il big di Redmond commercializzi a suo nome degli smartphone Android e la sua strategia relativa al settore mobile sembra essere, lo diciamo praticamente da diversi mesi, quella di concentrarsi sui sistemi operativi un tempo concorrenti di ...

HP rivela l’Envy x2 in variante Intel Core per contrastare il Surface Pro di Microsoft : Il mese scorso HP aveva presentato l’Envy x2 , un 2-in-1 clone di Surface Pro alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 835 e, questo particolarità, lo rende uno dei primi device dotati di Windows on ARM. Al CES 2018 HP ha rivelato un’altra versione dell’Envy x2, questa volta alimentato dai processori Intel Core. La notizia un po’ deludente è che HP ha optato per i processori della serie di 7 settima generazione ...

Surface Phone : il dispositivo è stato confermato da Microsoft China : Mentre assistiamo al crollo inesorabile di Windows Phone e Windows 10 Mobile, continuano incessanti i rumor riguardanti il tanto atteso Surface Phone. Più volte Microsoft ha ribadito di lavorare ad un dispositivo mobile, ma mai fino ad ora è stato palesemente affermato che il Surface Phone o Andromeda vedrà la luce nei prossimi mesi o anni. Nel corso delle ultime settimane però, abbiamo assistito ad un susseguirsi di rumor e non, circa la ...

Meltdown e Spectre : analizzate le prestazioni dei titoli per PC dopo la pubblicazione dell'update di sicurezza di Microsoft : Si continua a parlare del serio problema scoperto da Google Project Zero relativo alle vulnerabilità note come Meltdown e Spectre che potrebbero compromettere la sicurezza non solo dei PC, ma anche delle console old e current gen.In seguito all'allarme e alle giuste preoccupazioni, in rete cominciano a circolare le prime notizie positive sulla vicenda, già Mike Yabarra ha rassicurato gli utenti Xbox, confermando che le console sono state ...