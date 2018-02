Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno contro Selvaggia Lucarelli Doppia Difesa | la

“Michelle - è tutto vero?!”. Indiscrezione bomba sulla Hunziker. Succede tutto a pochi giorni dall’inizio di Sanremo. La voce corre veloce : Che il desiderio ci fosse non è mai stato un mistero, considerando come la diretta interessata aveva sempre ammesso di aver voglia di diventare nuovamente mamma. Che i tempi fossero già maturi, però, era molto più difficile ipotizzarlo. Di cosa stiamo parlando? Di quello che sta Succedendo nella vita della sempre scatenata Michelle Hunziker, al lavoro da giorni per la 68esima edizione del Festival di Sanremo per la quale è stata scelta da ...

Michelle Hunziker incinta del quarto figlio - col pancione a Sanremo : lo scoop : Michelle Hunziker è di nuovo incinta? Questa volta si ipotizza un figlio maschio La conduttrice Michelle Hunziker non teme come le altre donne di non perdere i chili di troppo causati dalla gravidanza. La bella svizzera non ha di questi problemi e a quanto pare aspetterebbe un altro figlio, questa volta un maschio. A diffondere […] L'articolo Michelle Hunziker incinta del quarto figlio, col pancione a Sanremo: lo scoop proviene da Gossip ...

Michelle Hunziker incinta sul palco? : "Vediamo se Sanremo 2018 ci porta pure un bambino" : Sanremo ? Michelle Hunziker, impegnata sul palco di Sanremo per le prove dell?atteso Festival diretto da Claudio Baglioni, confessa a ?Grazia? di sentire la mancanza del...

Michelle Hunziker - la bomba a pochi giorni da Sanremo : cicogna in arrivo? : Al lavoro da giorni per la 68esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse potrebbe essere l'occasione giusta per allargare la...

Guerra tra Michelle Hunziker e Lucarelli : spunta la querela Video : Michelle Hunziker stavolta sembra agguerrita: si è schierata contro #Selvaggia Lucarelli e ha anche affermato che ci sarà una denuncia . Cosa ha fatto la blogger e giornalista? Si è permessa di ...

Guerra tra Michelle Hunziker e Lucarelli : spunta la querela Video : #Michelle Hunziker stavolta sembra agguerrita: si è schierata contro #Selvaggia Lucarelli e ha anche affermato che ci sara' una denuncia. Cosa ha fatto la blogger e giornalista? Si è permessa di dichiarare che l'associazione 'Doppia Difesa' fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno nel 2007 presenta alcuni disservizi. La notizia è arrivata ieri, 31 gennaio 2018 e continua a stupire ancora oggi chi la legge. Contrasti tra Michelle Hunziker ...

Guerra tra Michelle Hunziker e Lucarelli : spunta la querela : Michelle Hunziker stavolta sembra agguerrita: si è schierata contro Selvaggia Lucarelli e ha anche affermato che ci sarà una denuncia. Cosa ha fatto la blogger e giornalista? Si è permessa di dichiarare che l'associazione 'Doppia Difesa' fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno nel 2007 presenta alcuni disservizi. La notizia è arrivata ieri, 31 gennaio 2018 e continua a stupire ancora oggi chi la legge. Contrasti tra Michelle Hunziker e ...

Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno contro Selvaggia Lucarelli/ Doppia Difesa : “Perché non ci ha chiamate?” : Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno contro Selvaggia Lucarelli per l'attacco a Doppia Difesa: “Perché non ci ha chiamate?”. La conduttrice svizzera replica alla giornalista in un'intervista(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 00:45:00 GMT)

Chi vestirà Michelle Hunziker a Sanremo? Resi noti gli stilisti scelti : Sanremo 2018: chi vestirà Michelle Hunziker? Ecco i nomi degli stilisti scelti Sanremo è probabilmente uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno sia da pubblico che da critica. Gli occhi di tutti sono puntati sul palco dell’Ariston dove ad essere giudicata, alla fine, non è soltanto la musica. Luci, scenografia, abiti, performance, ai telespettatori da […] L'articolo Chi vestirà Michelle Hunziker a Sanremo? Resi noti gli ...

Michelle Hunziker svela cosa farà al Festival di Sanremo (FOTO) : Sanremo 2018: ecco cosa farà Michelle Hunziker A meno di una settimana dal Festival di Sanremo, Michelle Hunziker ha rotto il silenzio sui social, svelando tutta la sua emozione e lanciando qualche piccola anticipazione su cosa farà sul palco dell’Ariston. Ieri sera la conduttrice di Striscia la Notizia, in fibrillazione per la sua partecipazione al Festival della canzone italiana in veste di co-conduttrice, ha scritto su Instagram: ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ultima settimana per Michelle Hunziker e Gerry Scotti : Ultima settimana a STRISCIA la NOTIZIA per Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Appuntamento alle 20.40 su Canale 5 con una nuova puntata del tg satirico di Antonio Ricci. (Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:52:00 GMT)

Michelle Hunziker ha compiuto 41 anni : il marito la lascia a bocca aperta Video : #Michelle Hunziker è nata a Sorengo, in Svizzera, il 24 gennaio del 1977. Ha cominciato la sua carriera come modella, continuandola come attrice e conduttrice televisiva in Italia. Il matrimonio con Eros Ramazzotti ha dato una notevole spinta al suo lavoro e così ha debuttato in televisione a fianco di Bonolis nel programma I cervelloni. Ma poco dopo gli viene offerta la possibilita' di condurre il programma su Italia 1 Colpo di fulmine, che le ...

Sanremo 2018/ Toto vincitore e nuove indiscrezioni : Michelle Hunziker pronta ad un grande annuncio? : Festival di Sanremo 2018, continuano le indiscrezioni e il Toto vincitore. Michelle Hunziker farà un annuncio speciale dall'Ariston? Il gossip impazza!(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 05:34:00 GMT)

Sanremo 2018 - l’arrivo di Michelle Hunziker : «Sono pronta» : «Quando c’è il mare davanti, cambia tutto». Parola di Michelle Hunziker, 41 anni appena compiuti, e appena «sbarcata» a Sanremo. Per la showgirl svizzera, che insieme a Pierfrancesco Favino, accompagnerà il direttore artistico Claudio Baglioni sul palco dell’Ariston, è tempo di prove. Così è arrivata in Liguria poco più di una settimana prima dal fischio d’inizio (il prossimo 6 febbraio, ndr). LEGGI ANCHEClaudio Baglioni: «Le ...