Mercedes Classe S Coupé e Classe S Cabrio

Mercedes-Benz Classe A - I fari si mostrano in nuovi teaser : La Mercedes-Benz continua l'opera di teasing che accompagnerà il debutto, fissato per il 2 febbraio, della nuova generazione della Classe A. Dopo aver mostrato alcuni dettagli del design della carrozzeria e degli interni, la Casa di Stoccarda ha diramato un breve filmato e due immagini che mettono in evidenza i nuovi gruppi ottici e altri particolari che andranno a caratterizzare la quarta generazione della segmento C tedesca. Firma Led. Insieme ...

Ecco la fisionomia della inedita compatta Mercedes Classe A : Ci saranno pneumatici fino a 19 pollici di diametro e ammortizzatori adattivi (a richiesta) e regolabili sui due settaggi Comfort e Sport.Tutte le Classe A saranno a trazione anteriore, con la ...

Mercedes Classe A : piccola ammiraglia in arrivo : ROMA - Compatta, premium e hi-tech. Il 2 febbraio Mercedes presenta ad Amsterdam la nuova generazione di Classe A , di cui già sappiamo molto. A partire dagli interni, già svelati, e dall'infotainment ...

Mercedes-Benz - La prima foto teaser della nuova Classe A : Sarà svelata in anteprima mondiale ad Amsterdam il 2 febbraio (debutto live anche su internet) e la Mercedes scalda latmosfera con le prime immagini: una foto teaser del frontale, nel quale si vedono bene i nuovi fari con la firma dei Led accesi. Daltra parte, la nuova Classe A è un modello di quelli davvero molto importanti, visto che sostituirà una bestseller che ha contribuito in modo decisivo a ringiovanire e trasformare limmagine della Casa ...

Mercedes-Benz Classe G - Prime immagini delle AMG Line e Night Package : Dopo aver presentato la nuova generazione della Classe G al Salone di Detroit, la Mercedes-Benz ha diramato le Prime informazioni riguardo alle varie versioni che andranno a popolare i listini di questo modello. La fuoristrada arriverà presto sul mercato in vari allestimenti, alcuni dei quali saranno personalizzabili con le dotazioni dei pacchetti AMG Line e Night Package.Assaggio di G 63. In attesa del debutto delle immancabili versioni AMG, le ...

Mercedes AMG - tornano le versioni 53 per CLS e Classe E : Allo stand di Mercedes al Salone di Detroit spazio anche per tre novità firmate AMG con la sigla 53 e 4Matic +: si tratta della Classe E in versione berlina e cabrio e della nuovissima CLS. Sotto il ...

Mercedes Classe G - il re del 4x4 è tornato : La nuova Classe G è tornata. Più lunga di 53 mm e più larga di 121, oggi ha un look più imponente che mai: è enorme, tecnologica ma leggera. Nuove sospensioni, fari full LED, programmi di marcia...

Mercedes Classe G - Svelata la nuova generazione - VIDEO : Dopo una serie di teaser ecco finalmente Svelata, al Salone di Detroit, l'attesa nuova generazione della Mercedes-Benz Classe G. La Casa tedesca ha sfruttato l'immagine di uno dei suoi modelli simbolo, nato nel 1979 e continuamente evoluto, lavorando al design in maniera apparentemente impercettibile. In realtà ogni singolo componente del progetto è stato aggiornato, portando la fuoristrada tedesca al top per tecnologia, prestazioni, ...

Mercedes-Benz Classe G 2019 - il mito si rinnova : Ha preso il via, in queste ore, il Salone di Detroit 2018 e non sono mancati i primi fuochi d’artificio. La Casa della Stella, ad esempio, ha rotto gli indugi togliendo i veli all’ultima edizione di una delle vetture più iconiche, presenti fra i suoi listini: la Mercedes-Benz Classe G 2019. Per questa auto, i tecnici di Stoccarda hanno compiuto un profondo lavoro di rinnovamento, riuscendo, al contempo, a non stravolgere un progetto ...

Mercedes-Benz Classe B - Nuovo avvistamento della monovolume : Ormai mancano solo poche settimane al debutto della nuova generazione della Classe A: a marzo, al Salone di Ginevra, la Mercedes-Benz svelerà la nuova compatta basata sulla piattaforma modulare a trazione anteriore MFA2. Nei mesi successivi al debutto della hatchback, sul mercato europeo arriveranno anche altri modelli basati sullo stesso telaio della compatta: tra questi vi saranno la nuova Suv GLB e la monovolume Classe B, appena avvistata ...

Mercedes-Benz - La prossima Classe S avrà la guida autonoma di livello 3 : Abbiamo un grande impegno per lelettrificazione di tutta la gamma: comprese le ibride plug-in avremo cinquanta modelli entro il 2022, come abbiamo già reso noto. E la nuova Classe G, ha dichiarato al Salone di Detroit la direttrice vendite e marketing di Mercedes-Benz, Britta Seeger, sarà una di queste.La Mercedes-Benz, come tutti i costruttori e quelli con modelli di grossa cilindrata più di altri è in corsa contro il tempo per centrare i ...

Debutto a Detroit per Mercedes Classe G - 're' dell'off-road : Il guidatore può scegliere tra tre diversi stili di visualizzazione - 'Classic', 'Sport' e 'Progressive' - nonché selezionare in modo personalizzato le varie informazioni e visualizzazioni secondo le ...

Mercedes Classe G - Schwarzy battezza la nuova generazione : Ben cinque sono i programmi di marcia: Comfort, Sport, Eco, Individual e G, quest'ultimo dedicato all'offroad più estremo. Arriverà sul mercato italiano durante la prossima estate, con prezzi a ...

Mercedes Classe G - la nuova generazione è una vera Terminator : Ben cinque sono i programmi di marcia: Comfort, Sport, Eco, Individual e G, quest'ultimo dedicato all'offroad più estremo. Arriverà sul mercato italiano durante la prossima estate, con prezzi a ...