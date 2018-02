Mercato due ruote | a gennaio impennano le immatricolazioni in Italia | +30 | 6%

Mercato italiano due ruote a motore - forte ripresa a gennaio : Roma, 1 feb. , askanews, Impennata delle immatricolazioni in Italia, con 13.016 scooter e moto e un eclatante +33,6%. In particolare accelerano le moto con 6.124 unità pari al +41,4% mentre gli ...

Mercato italiano due ruote a motore - forte ripresa a gennaio : Roma, 1 feb. , askanews, - Impennata delle immatricolazioni in Italia, con 13.016 scooter e moto e un eclatante +33,6%. In particolare accelerano le moto con 6.124 unità pari al +41,4% mentre gli ...

Mercato gennaio - quanti due di picche! Da Verdi a Pastore - da Politano al “no” di Dzeko… : Mercato gennaio, quanti due di picche! Da Verdi a Pastore, da Politano al “no” di Dzeko… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, CalcioMercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mercato DI gennaio- Un Mercato di gennaio piuttosto povero per quel che riguarda il calcio italiano. Spiccano solamente gli acquisti di Rafinha e Lisandro Lopez in casa Inter. Juventus, Milan e Napoli hanno scelto di ...

CalcioMercato Genoa - sfumano due operazioni in uscita : Calciomercato Genoa – Si è concluso il Calciomercato del Genoa, il club rossoblu non è riuscito a concludere le operazioni in uscita che erano state programmate. Proprio prima del gong è sfumata la trattativa con il Cagliari per Cofie, alla fine non ci sono stare le condizioni per raggiungere l’accordo. Così come non è arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Rigoni al Parma. Si conclude così dunque il mercato del Genoa, una ...

CalcioMercato Benevento - due ufficialità : un acquisto e una cessione : Calciomercato Benevento – Il Benevento ha emesso un due comunicato sul proprio sito per ufficializzare l’acquisto del difensore Alin Tosca e la cessione di Di Chiara al Carpi. Ecco le due note intregrali: TOSCA – “Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con il Real Betis Balompié per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 del calciatore Alin-Dorinel Tosca. Il difensore Alin-Dorinel ...

CalcioMercato - duello Parma-Foggia per l’attacco : le ultime : Non solo il Calciomercato di Serie A ma anche quello di Serie B sta vivendo ore frenetiche per piazzare gli ultimi colpi da mettere a disposizione degli allenatori. Due squadre alla ricerca di un attaccante sono Parma e Foggia, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune, si tratta di Alexis Ferrante del Brescia per il momento è in vantaggio il club di D’Aversa. Sempre il Brescia sta per chiudere ...

CalcioMercato Benevento - il punto a 48 ore dal gong : due nomi per centrocampo e porta - uno per la difesa : Calciomercato Benevento – Mancano circa 48 ore alla chiusura della sessione invernale di Calciomercato. Il Benevento è intenzionato a mettere a segno ancora qualche colpo per continuare a credere nella salvezza, un traguardo che si fa sempre più difficile con il passare delle giornate ma i ‘Sanniti’ non vogliono arrendersi. La ‘Gazzetta dello Sport’ ha fatto un punto sul mercato dei campani. Si lavora per regalare ...

CalcioMercato Juve - possibile uno scambio due per uno con il Paris Saint Germain Video : Dalla Francia arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Le ultime news si concentrano su Edinson Cavani, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Paris Saint Germain. Il giocatore sudamericano non ha mai avuto un buon rapporto con Neymar e per questo sta meditando di lasciare Parigi nella prossima stagione. L'ultimo alterco tra i due riguarda l'ennesimo rigore che il giocatore brasiliano ha rubato ...

CalcioMercato Genoa - doppio colpo ufficiale : due nuovi innesti per Ballardini : Calciomercato Genoa – Il Genoa è impegnato contro l’Udinese nella 22^ giornata di Serie A. Intanto Ballardini può sorridere per il lavoro svolto dalla dirigenza che nelle ultime ore ha chiuso per un doppio colpo. Sono ufficiali infatti gli arrivi di Hiljemark per il centrocampo, per lo svedese ex Palermo si tratta di un ritorno in rossoblù, e di Jawad El Yamiq, difensore centrale classe 1992 in arrivo dal Raja Casablanca. Il ...

CalcioMercato Lecce - martedì firma il trequartista : ecco le due mosse di Meluso : Il Lecce è pronto agli ultimi due affari di Calciomercato. A meno di clamorose sorprese, ci sarà un colpo in entrata e una cessione. Ma andiamo per gradi: il Lecce nell'ultima settimana ha ufficializzato l'acquisto di Andrea Saraniti, il quale nella prima stagione ha giocato con la maglia della Virtus Francavilla, realizzando nove reti e arrivando al primo gradino della classifica marcatori della serie C. Il Lecce punta a trovare adesso il tanto ...

CalcioMercato Inter - due piste per sostituire Joao Mario : Milano, 25 gennaio 2018 – L' Inter mette a segno il suo 'colpo' di mercato in uscita. Joao Mario sta lasciando in queste ore Milano in direzione Londra, sponda West Ham . Accordo trovato tra Inter e ...

CalcioMercato Genoa - tre acquisti per Ballardini : due contratti depositati ed un colpo a centrocampo : 1/11 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Serie C - calcioMercato Pisa : quasi preso un centrocampista e forse due terzini Video : L’ufficialita' non c’è ancora, ma nelle ultime trattative di #calciomercato a #Pisa si fanno dei nomi quasi sicuri per il reparto arretrato e secondo indiscrezioni da fonti autorevoli sarebbe quasi fatta per un terzino di proprieta' del Palermo attualmente in prestito al Cesena. Chi potrebbero essere i nuovi terzini del Pisa Un nuovo terzino è ciò che sta più a cuore a Michele Pazienza, costretto a cambiare spesso modulo perché ha pochi ...