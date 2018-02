Melegatti | niente più colombe | i dipendenti valutano il fallimento

Il "miracolo" non si ripete : niente colombe Melegatti per Pasqua : niente colombe Melegatti per Pasqua. L'accordo con il fondo maltese Abalone non è stato firmato e l'azienda veronese si ritrova senza denaro liquido per pagare fornitori e dipendenti. La situazione è...

A Pasqua nessun miracolo: salta l'ccordo e niente colombe Melegatti Chiesta la cassa integrazione solo per i lavoratori che non hanno scioperato. Il termine ultimo per evitare il fallimento è il 23 febbraio

Niente cassa integrazione per i lavoratori Melegatti : il «miracolo» di Natale : Il Natale italiano non poteva avere una storia con un finale più bello. L’azienda Melegatti di Verona, che con il suo pandoro è diventata per eccellenza il simbolo delle festività natalizie, ha ritirato la cassa integrazione. Era stata annunciata pochi giorni fa dai vertici e aveva gettato nello sconforto i suoi dipendenti, già colpiti dalla mancanza di uno stipendio da agosto e timorosi di perdere definitivamente il posto di lavoro. Dopo ...