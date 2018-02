Melegatti | fondo maltese conferma sostegno a ristrutturazione

: Pasqua senza le colombe Melegatti: il fondo Abalone abbandona tra le polemiche - Corriere : Pasqua senza le colombe Melegatti: il fondo Abalone abbandona tra le polemiche - TgLa7 : Melegatti verso il fallimento. Il fondo maltese si tira indietro - MediasetTgcom24 : Per Pasqua niente colombe Melegatti: salta accordo col fondo Abalone #Melegatti - MoniShantiRani : RT @CesareOrtis: E anche #Melegatti è andata,sono segni di #ripresa,ma state sereni potremmo permetterci quelle Cinesi o Tedesche. Pasqua s… - DAmboldi : RT @CesareOrtis: E anche #Melegatti è andata,sono segni di #ripresa,ma state sereni potremmo permetterci quelle Cinesi o Tedesche. Pasqua s… -

Leggi la notizia su tg.la7

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Abalone manterrà gli impegni presi per la campagna di Natale per salvare l'azienda dolciaria e mantenere i posti di lavoro. Lain una nota in cui si precisa che l'accordo preso con i soci di ...