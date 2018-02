: Mazzarri 'l'Europa? Ora penso alla Samp' - OnlineSportsRT : Mazzarri 'l'Europa? Ora penso alla Samp' - piscinagranata : Ex, il Toro domani ritrova Quagliarella - Tra i granata, sono tre gli ex, allenatore Walter Mazzarri compreso che v… -

Leggi la notizia su raisport.rai

(Di venerdì 2 febbraio 2018) 'Non mi piace parlare di obiettivi, pensiamo partita per partita: domani giocheremo contro ladoria che è in un momento di grande entusiasmo'. La sfida con i blucerchiati non è uno spareggio per l'...