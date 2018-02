MasterChef 7 | i giudici mandano Italo a casa | ma lui non la manda a dire

Isabella Potì / Chi è la pastry-chef lodata da Forbes : severa più dei giudici (MasterChef 7) : La giovane pastry-chef Isabella Potì giudice nella gara esterna di Masterchef 7. La rivista Forbes l’ha inserita tra gli Under 30 da tenere in considerazione nei prossimi anni.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 20:40:00 GMT)

MasterChef Italia 7/ Eliminati e pagelle sesta puntata : Italo è il preferito dei quattro giudici? : Masterchef Italia 7, pagelle ed Eliminati sesta puntata del 25 gennaio 2018. Joayda e Rocco tornano a casa. Italo ancora non riesce a lavorare in squadra(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:07:00 GMT)

Carlo Cracco e Rosa Fanti/ Matrimonio in grande a Milano - ma dov'erano gli altri giudici di MasterChef? : grande festa al Carlo e Camilla in Segheria ieri per il Matrimonio di Carlo Cracco e Rosa Fanti, tra gli ospiti anche Antonino Cannavacciuolo, ma gli altri giudici di Mastterchef dov'erano?(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:51:00 GMT)

MasterChef Italia 7 vola in Norvegia tra giudici canini e il ritorno di Valerio Braschi : anticipazioni 18 gennaio : Masterchef Italia 7 torna in onda oggi, 18 gennaio, con una nuova puntata in cui il pubblico volerà dritto dritto tra i fiordi della Norvegia per una prova in esterna a basse temperature a base della cucina tipica del posto ma non tutti arriveranno fin là. Come sempre la puntata di Masterchef Italia prenderà il via da una Mistery Box che spingerà gli chef a preparare dei piatti che facciano contenti dei giudici speciali, 4 cani portati in studio ...

MasterChef ITALIA 7/ Anticipazioni e diretta : foto - 8 giudici per i concorrenti (18 gennaio) : MASTERCHEF ITALIA 7, Anticipazioni quinta puntata 18 gennaio: cani e prova in esterna al freddo in Norvegia, sfide sempre più complicate per i concorrenti in gara.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 19:14:00 GMT)

Katerina Gryniukh/ Le sue praline hanno conquistato i giudici : talento o strategia? (MasterChef Italia 7) : Katerina Gryniukh si prepara ad affrontare la nuova sfida di Masterchef Italia 7 con una nuova consapevolezza: i suoi piatti sono fra più temuti di questa stagione...(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 08:58:00 GMT)

JOSE' OPPI/ Video - le sue prove convincono tutti i giudici (MasterChef 7) : Josè OPPI è un musicista con la passione per la cucina che ha deciso di prendere parte al programma Masterchef, cercando di preparare dei piatti pieni di creatività. (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 06:57:00 GMT)

Giudichiamo i giudici di MasterChef : i nostri voti ai loro ristoranti : Se sono lì, sul palco di Masterchef, devono essere bravi. E in effetti, lo sono. Bruno Barbieri nella sua carriera ha conquistato più stelle Michelin di tutti – sette – e l’unico che oggi può sperare di insidiarlo è Enrico Bartolini che non va in tivù (magari lo farà, ma non oggi) ed è arrivato a cinque su quattro locali. Antonio Cannavacciuolo era noto solo ai gourmet prima di Masterchef ma nei primi anni 2000 è stato un buon ...

MasterChef 7 : giudici tremendi alla ricerca di un talento speciale che (per ora) non c’è : MasterChef 7 - Le prime eliminate MasterChef 7 è iniziato davvero: con la messa in onda della terza puntata il programma è entrato nel vivo e la sacra liturgia che lo ha reso famoso ha ripreso forma. Ecco allora che la Mystery Box, l’Invention test, la prova in esterna ed infine il Pressure Test hanno cadenzato il prime time di Sky Uno, mietendo le prime due vittime nella Masterclass e mettendo concorrenti e giudici faccia a faccia con le ...

Tiziana Sassi - chi è?/ "Sono permalosetta - accetto solo le critiche dei giudici!" (MasterChef Italia 7) : Tiziana Sassi, casalinga della provincia di Bergamo, è uno dei venti aspiranti chef che hanno conquistato un posto nelle cucine di Masterchef Italia 7. Come se la caverà questa sera?(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 07:19:00 GMT)

A MasterChef ancora Antonia show - critica aspramente 2 concorrenti e si mette contro gli altri giudici per una frittura : Nella cucina di Masterchef entrano gli aspiranti chef che per ora si sono raccontati meglio. Quelli che hanno dimostrato di avere una storia interessante da esibire a favore di telecamera e su cui fin dall'inizio non potevano esserci grossi dubbi. Così c'è posto per Italo, il pilota in pensione che per primo si era presentato davanti ai giudici. C'è Tiziana, la casalinga bergamasca che aveva fatto divertire tutti con i suoi ...

MasterChef 7 : i giudici Barbieri - Bastianich - Cannavacciuolo e Klugmann scelgono i 20 finalisti : La puntata sarà visibile inoltre sulla piattaforma Sky Go in streaming anche su NOW TV mentre le repliche delle puntate saranno disponibili su Sky On Demand. Masterchef Italia: la selezione ...

MasterChef Italia 7 - prima puntata nel segno (genuino) della Klugmann : casting senza spinta e giudici sempre più showmen : ...

MasterChef Italia 2017 ed.7/ Anticipazioni prima puntata : il "nuovo" rapporto tra i quattro giudici : Masterchef Italia 7, Anticipazioni prima puntata: gli aspiranti concorrenti giudicati da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonia Klugmann.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 18:00:00 GMT)