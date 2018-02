Maltempo | mobilitati i trattori Coldiretti per pulire le strade dalla neve

Maltempo : mobilitati i trattori Coldiretti contro neve e ghiaccio : Per pulire le strade sono stati mobilitati anche migliaia di agricoltori della Coldiretti con trattori utilizzati come spalaneve e spandiconcime adattati per la distribuzione del sale contro il gelo. E’ quanto riferisce la Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo che ha improvvisamente portato neve e il ghiaccio. Un intervento – sottolinea Coldiretti per consentire la circolazione in molti chilometri di strada anche se nelle campagne ...