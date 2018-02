M5s Veneto ai candidati ' trovate nefandezze e foto imbarazzanti' su concorrenti

“Trovate foto imbarazzanti e nefandezze degli altri avversari”. Le istruzioni del M5s ai candidati in Veneto : “Quindi ognuno di voi va a cercarsi i diretti concorrenti e tira fuori il peggio che si può tirar fuori. nefandezze, foto imbarazzanti, dichiarazioni e tutto quello che può servire”. E’ uno stralcio delle “istruzioni importanti” fatte girare tra i 56 candidati alla Camera e al Senato del Movimento 5 Stelle in Veneto. L’obiettivo dichiarato è fare “...

Elezioni - l’addetto stampa M5s in Veneto ai candidati : ‘Tirate fuori il peggio degli avversari : nefandezze e foto imbarazzanti’ : “Tirate fuori tutto il peggio sui candidati degli altri partiti”. Questo il ‘consiglio’ rivolto dall’addetto alla comunicazione M5s in Veneto, Ferdinando Garavello, ai candidati pentastellati. Come riporta il Gazzettino, l’area comunicazione ha chiesto a chi è in corsa per un posto in Parlamento e ai simpatizzanti di “trovare nefandezze e foto imbarazzanti” sugli avversari. Per Garavello, invece, ...

M5s - modificate (in segreto) le liste Spariti candidati in Veneto e Calabria : Senza nessuna comunicazione ufficiale, ci sono state decine di modifiche alle liste uscite dalle parlamentarie del Movimento 5 Stelle.

M5s - ex sindaco di Mira capolista in collegio Veneto 1 : Roma, 21 gen. (askanews) Alvise Maniero fu eletto sindaco di Mira, in provincia di Venezia, a soli 26 anni nel 2012. Uno dei primissimi successi elettorali del M5S. L'anno scorso, a sorpresa, annunciò ...

Il Pd ko anche alle Regionali Lazio al M5s - Lombardia a destra In Veneto cappotto del Centrodestra : Il Lazio ai al Movimento 5 Stelle e la Lombardia al Centrodestra: è quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di voto dell'Istituto Piepoli. In Lazio i grillini vengono dati al 28%, con Roberta Lombardi che dunque supera il Governatore uscente Nicola Zingaretti, il Centrodestra al 25% e, ultimo, al 23%, il Centrosinistra Segui su affaritaliani.it

Commercio : M5s Veneto - vogliamo garantire ai lavoratori tempo libero per vita in famiglia (2) : (AdnKronos) - "Queste le principali novità -evidenziano i consiglieri regionali- gli orari devono prevedere almeno 6 chiusure festive obbligatorie su 12 festività individuate, viene stabilito un Fondo a favore delle microimprese, con uno stanziamento di 90 milioni di euro in un quinquennio da utiliz

Commercio : M5s Veneto - vogliamo garantire ai lavoratori tempo libero per vita in famiglia : Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - “Vorremmo sapere quanti saranno costretti a lavorare a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Ci piacerebbe chiederlo ai veneti, ma non possiamo: non vogliamo mica far perdere il posto di lavoro a qualcuno. Eppure, sappiamo che migliaia di veneti dovranno passare le Feste

Commercio : M5s Veneto - difendiamo ambulanti da direttiva Bolkestein (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Questo passaggio - spiega la consigliera regionale - porterebbe gravi ripercussioni sulla natura, sulla tradizione e sulla qualità del Commercio ambulante”. “Il numero delle famiglie occupate nel settore del Commercio su aree pubbliche, il valore delle licenze a suo temp