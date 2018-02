M5S e Lega cavalcano fanatismo e minacce dei no-vax Intervista alla ministra

Centrodestra - sull’Europa oggi tocca a Berlusconi : “Con noi governo europeista. La Lega? I leader Ue temono il M5S ” : Il governo di Centrodestra sarà “europeista“. Nel ping pong all’interno del Centrodestra tocca a Silvio Berlusconi : “Lavoreremo per costruire un’Ue diversa – dice l’ex presidente a Radio Radio – più vicina a quella dei padri fondatori e finalmente capace di avere un’unica politica estera e di difesa”. Una posizione che non sembra essere del tutto aderente con la linea di Matteo Salvini, leader ...

"Il mio amico Prodi è stato chiaro Voti Errani? Aiuti Di Maio-Salvini" Larghe intese : "Va evitato M5S -Lega"' : Pierferdinando Casini, candidato per la coalizione di Centrosinistra guidata dal Partito Democratico nel collegio del Senato di Bologna, parla con Affaritaliani.it dell'endorsement di Romano Prodi per Renzi Segui su affaritaliani.it

M5S - Paragone sul dopo elezioni : “Posso essere uomo del dialogo tra il Movimento e la Lega di Salvini” : “Penso proprio che potrei essere l’ uomo del dialogo post voto tra Movimento Cinque Stelle e Lega . Sui temi macroeconomici e sulla sicurezza penso che ci possa essere un dialogo aperto. Ma farò campagna elettorale contro il centrodestra e contro Bossi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) da Gianluigi Paragone , candidato M5S al Senato nel collegio di Varese, lo stesso in cui si presenta per la Lega ...

Il mediatore. Gianluigi Paragone : "Dopo le elezioni potrei essere l'uomo del dialogo tra M5S e Lega" : "Non potevo sempre rifugiarmi dietro il paravento dell' essere giornalista. Così ho pensato fosse giusto provare a dare il mio punto di vista dentro le istituzioni. Senza arroganza, ma con delle idee precise. Il Movimento è la forza che più mi ha seguito in questi anni di denunce, soprattutto al sistema bancario,per questo ho detto di sì. Mentre ho detto no ad una coalizione di centrodestra che per quel che mi riguarda ...

Il Financial Times vede uno scenario da "infarto collettivo" in caso di alleanza tra M5S e Lega : "La minaccia politica italiana alla Ue", è il titolo che campeggia a pagina 9 nell'edizione internazionale del Financial Times a firma di Wolfgang Munchau, convinto che "qualunque cosa accada il 4 marzo in Italia, le tensioni fra il nuovo governo e l'Ue saranno assicurate".Nel suo editoriale Munchau prevede uno "stallo" in Parlamento con la possibilità che il presidente Mattarella "riconfermi Gentiloni", ma non esclude allo stesso ...