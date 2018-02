M5S | Di Maio scarica Dessi | ' Se è vero quel che sta emergendo | non può stare con noi'

Caso Dessì-M5S - Di Maio : se è vero va allontanato : Caso Dessì-M5s, Di Maio: se è vero va allontanato Secondo un servizio giornalistico il candidato al collegio senatoriale di Latina paga sette euro di affitto mensile. Lui replica che risponderà a tutto alle 17 su Facebook. Lombardi: “Opacità non si tollerano” Continua a leggere L'articolo Caso Dessì-M5s, Di Maio: se è vero va allontanato sembra essere il primo su NewsGo.

Caso Dessì-M5S - Di Maio : se è vero va allontanato : Secondo un servizio giornalistico il candidato al collegio senatoriale di Latina paga sette euro di affitto mensile. Lui replica che risponderà a tutto alle 17 su Facebook. Lombardi: "Opacità non si tollerano"

Scoppia il caso Dessì nel M5S - Luigi Di Maio : 'Se vero non può stare con noi' : Dopo la bufera scatenata da un servizio di Piazza Pulita sul candidato del M5s nel collegio senatoriale di Latina, Emanuele Dessì , che starebbe pagando 7 euro al mese per il pagamento mensile di una ...

Candidato M5S in affitto di favore? Di Maio : 'Se vero non può stare con noi' : Emanuele Dessi, che corre nel Lazio e già finito nella bufera per il video in cui balla con un esponente della famiglia Spada, abiterebbe in una casa popolare pagando poco più di 7 euro al mese

Affitto da 7 euro al mese in una casa popolare - Di Maio : “Se vero Dessì non può stare con il M5S” : Un nuovo caso travolge il candidato senatore del Movimento 5 stelle Emanuele Dessì. In principio fu un video del 2014 in cui ballava e si allenava con l’ex campione di boxe Domenico Spada, tra le altre cose membro dell’omonimo clan di Ostia, condannato per usura e con il divieto di dimora a Roma. Poi, arrivò il post su Facebook in cui il candidato ...