M5s | Di Battista | ' Mio nome non sarà in lista dei ministri'

Beppe Grillo - Dagospia : fonda un nuovo movimento contro il M5s - il leader sarà Alessandro Di Battista : Il retroscena consegnato da Dagospia è di quelli che definire esplosivi sarebbe riduttivo. Si parla di Beppe Grillo e del suo addio al M5s. E, soprattutto, del suo nuovo progetto: Grillo, secondo Dago ...

Alessandro Di Battista - M5s : 'Vi spiego perché De Benedetti e Berlusconi tengono per le p*** Renzi e SalvinI' : ' De Benedetti e Silvio Berlusconi tengono per le palle Matteo Renzi e Matteo Salvini '. Non si ricandida, Alessandro Di Battista , ma la campagna elettorale a favore del Movimento 5 Stelle continuerà ...

Elezioni - Di Battista (M5s) : “Minoranza Pd si lamenta? Hanno leccato sederi per 5 anni. Prenderanno tante sberle” : “Andrò in tour pure a Bolzano, per informarli su alcuni loro candidati. Mi fanno ridere quelli della minoranza Pd: Hanno leccato il… per cinque anni al capo approvando ogni porcheria solo per avere una poltrona e ora gridano allo scandalo perché sono stati fatti fuori. Sono felice che certa gente non torni in Parlamento. Per quanto riguarda invece i candidati che presenteremo oggi, sono tutte persone di alto profilo. Sono felice che ci ...

M5s - Di Battista : 'Non siamo una setta - ma persone perbene' : Per il M5s si può fare politica anche fuori dalla istituzioni e voglio dimostrare che non siamo attaccati alle poltrone".

Alessandro Di Battista a Domenica Live con la compagna Sahra e il figlio Andrea: "così convinco i berlusconiani a votare M5s. Non siamo trogloditi con la clava".

M5s - Di Battista : “Ecco chi sosterrà l’inciucio se non vinciamo”. E lui parte per Arcore - Rignano e Laterina : “Io il 1 febbraio parto in tour, farò un comizio ad Arcore, uno a Rignano sull’Arno e uno a Laterina, l’ultimo che farò. L’obiettivo, da non candidato è fare arrivare il più possibile consensi al M5S”. Lo annuncia Alessandro Di Battista a margine del Villaggio Rousseau di Pescara. Le tre località sono rispettivamente legate a Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi. “M5s va da solo. Il Movimento 5 ...

M5s - Casaleggio e Di Battista all'ex Aurum / VIDEO : ... la scuola di formazione politica organizzata nel weekend dal M5S. all'ex Aurum si sono alternati portavoce parlamentari, europei e regionali, impegnati a illustrare ai potenziali candidati e agli ...

Parlamentarie - Di Battista (M5s) : “Caos esclusi? Regole interne. Pensate al Pd che candida Casini a Bologna” : “Non metto in dubbio che ci siano bravissime persone che sono state escluse, ma ci sono un capo politico e un garante che si assumono delle responsabilità. Hanno ritenuto che qualcuno non era ancora pronto per un’esperienza parlamentare. Ma noi abbiamo potuto candidare migliaia di persone e fatto scegliere da migliaia e migliaia di iscritti”. Alessandro Di Battista ha commentato così le polemiche scoppiate sulle votazioni per ...

Vaccini - Di Battista : M5s contro? Fake news : Gli elettori cinque stelle al voto per scegliere i candidati alle elezioni del 4 marzo. Grande assente Di Battista; lui smentisce anche che il movimento sia contrario ai Vaccini. E sulle alleanze post ...

Di Battista (M5s) : Per vaccinazioni scene da terzo mondo : Roma- Queste le parole di Alessandro Di Battista, deputato del M5S, su Facebook: “Sento parlare di vaccini, sento la Lorenzin e Zingaretti ergersi a paladini... L'articolo Di Battista (M5S): Per vaccinazioni scene da terzo mondo su Roma Daily News.

Assemblea M5s sull'ambiente Di Battista : 'Battere l'astensionismo' : 'Se dopo venti anni di un bugiardo seriale di Berlusconi e dopo anni del nuovo bugiardo Rienzi gli italiani li votano ancora il problema sono gli italiani'. Alessandro Di Battista a Ercolano per l'...

Alessandro Di Battista (M5s) su 15mila autocandidature : 'Le valuteremo tutte e faremo delle ottime liste' : Alessandro Di Battista (MoVimento 5 Stelle): 'Stiamo già vagliando tante candidature, lo staff controllerà tutti i curricula dei candidati a parlamentare'. 12 gennaio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...