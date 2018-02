L' ultima follia di Dibba | arruolare gli spioni per provocare i corrotti

Naike Rivelli e Ornella Muti - ultima follia porno : nuda sul letto - la mamma sfila il tanga alla figlia : 'No mamma no!'. Aiuto, Naike Rivelli e Ornella Muti ne hanno combinata un'altra. La vulcanica 'artista-provocatrice' su Instagram ha pubblicato foto e video in tenuta decisamente audace: la 43enne ...

Cristiano Ronaldo più soldi per Neymar. L'ultima follia del Real Madrid : Madrid, 14 gennaio 2018 - Cristiano Ronaldo più una cospicua somma di denaro per avere Neymar, sarebbe questa la follia che gira nella testa di Florentino Perez per il suo Real Madrid. Secondo la ...

Elezioni 2018 - l'ultima follia dell'Agcom : par condicio anche per i giornalisti : Par di capire, insomma, che per dire la propria in una trasmissione politica, bisognerà fare outing . "Ebbene sì, lo confesso, amo Grasso e la Boldrini", tanto per fare un esempio. E immediatamente ...

Cina - ecco l'ultima follia : Aubameyang va da Cannavaro per 72 milioni : Il risultato è che, dodici mesi fa, quello cinese è stato il campionato che ha investito maggiormente al mondo, anche perché la finestra invernale è considerata più rilevante rispetto a quella estiva.

Benedetta Follia - Verdone presenta la sua ultima fatica : “Roma? L’ho resa più bella di quello che è. C’è molto da fare” : “Poter tornare a lavorare con le donne, che poi sono sempre state al centro dei miei film più congeniali, era un’idea che mi intrigava molto: diciamo che è la mia condizione ideale, quella di essere messo in un angolo del ring ed essere menato. La donna è lo sparring partner perfetto per me: più contrasto c’è, più facilità ho di creare i tempi comici”. Carlo Verdone presenta ‘Benedetta Follia‘, sua nuova fatica da regista e ...

L'ultima (Benedetta) follia di Carlo Verdone : Il mondo va così, siamo in aggiornamento su tutto. E devo dire che la cosa un po' mi spaventa". Come le derive negative relative alla città di Roma, che più volte ha sottolineato: "Vista dall'alto ...

Instagram - 'Ma chi è Gino ' - vi spieghiamo l ultima follia del 2017 : Da Chiara Ferragni a Fedez, profili Instagram di mezzo mondo invasi dalla parola 'Gino'. Ma chi è Gino?. Se lo domandano in tanti in queste ultime ore del 2017. Basta fare un giro sugli account dei personaggi più seguiti - non solo italiani è toccato ...

ultima follia buonista in aula : Gesù adesso diventa Perù : Per non urtare la sensibilità dei bambini musulmani Gesù viene sostituito con la parola Perù. Succede, come riporta Il Messaggero Veneto, in una classe della terza media della scuola Beato Odorico da Pordenone di Zoppola. Artefice di questa trasformazione lessicale è stata una maestra che ha insegnato agli alunni la canzone "Minuetto di Natale" modificandone però il contenuto.L'iniziativa dell'insegnante è stata a ...

L'ultima follia grillina : tappare le buche con la naturopatia : naturopatia e lavori pubblici come ricetta contro le buche stradali a Roma. Se qualcuno avesse avuto dubbi a individuare nella stravaganza una delle cifre stilistiche dell'amministrazione grillina della Capitale, ecco spuntare sotto l'albero (ben visibile per la mancanza di fogliame di Spelacchio) l'intervista - apparsa sul Messaggero - all'assessore ai Lavori Pubblici della Raggi, Margherita Gatta. Salita a bordo della ...

L'ultima follia di Ryanair contro i piloti : scioperate? Vi cacciamo : 'Un atto indegno, gravissimo e inaccettabile' dicono i ministri Calenda, Poletti e Delrio. 'La posizione della compagnia è fuori dalla nostra Costituzione ' ha aggiunto il Garante per gli scioperi -

L'ultima follia del centrodestra : sta contro i piccoli commercianti e le famiglie : di Luigi Di Maio Il MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge che punta a dare anche ai negozianti la possibilità di godersi un giorno di festa, senza che questo incida negativamente sui consumi e sull’economia. Bene i consumi, bene gli acquisti, bene l’economia che prospera grazie a questo, ma facciamo in modo che anche chi lavora in questo settore possa godersi la propria famiglia e i propri affetti. È una proposta pensata per ...

L'ultima follia grillina : trasporti lumaca con la "mobilità dolce" : L a mobilità dolce: cos'è? Una mobilità garbata verso il cliente che lo tenga al centro dell'organizzazione? No. Forse una mobilità intermodale dove sia facile (dolce) passare da un mezzo all'altro, ...

L'ultima follia grillina : trasporti lumaca con la «mobilità dolce» : L a mobilità dolce: cos'è? Una mobilità garbata verso il cliente che lo tenga al centro dell'organizzazione? No. Forse una mobilità intermodale dove sia facile (dolce) passare da un mezzo all'altro, senza ansie? Nemmeno. Allora? Allora facciamo due passi che te lo spiego. Ecco, è proprio questa la mobilità dolce a cui puntano i 5 Stelle, nel loro Programma Infrastrutture e trasporti, che il Giornale ha esaminato in anteprima: ...