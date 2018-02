Lucas Moura venduto perché “dava notizie alla stampa”

Retroscena Lucas Moura : “ceduto perchè era la talpa dello spogliatoio” : Lucas Moura è stato ceduto dal Psg al Tottenham durante la sessione invernale di calciomercato. All’apparenza si è trattato solo di un addio dettato da logiche di mercato ed economiche dati i 30 milioni sborsati dai londinesi, ma secondo “Le Parisien” c’è un Retroscena dietro la cessione del brasiliano. Lucas Moura ed Hatem Ben Arfa infatti erano le ‘talpe’ che facevano trapelare sino ad arrivare ai media ...

'Lucas Moura via dal Psg perché era una talpa' : PARIGI - Dietro la cessione di Lucas Moura al Tottenham non c'era solo la necessità di rispettare le esigenze di fair-play finanziario né il bisogno dell'attaccante brasiliano di trovare piu' spazio. ...

Ufficiale : Lucas Moura dal Psg al Tottenham : TORINO - La Juventus avrà un avversario in più in Champions League: è Lucas Moura . Il giocatore è passato dal Psg al Tottenham , avversario dei bianconeri in coppa. Il brasiliano ha firmato un ...

CALCIOMERCATO LIVE/ Trattative in diretta : il Tottenham piazza il colpo Lucas Moura : Ultimo giorno della finestra di CALCIOMERCATO di gennaio: tutti gli aggiornamenti LIVE sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:43:00 GMT)

Nè Napoli - né Inter : Lucas Moura verso la Premier : Lucas Moura potrebbe non sbarcare né al Napoli, né all'Inter, ma ripartire dalla Premier League. Il brasiliano, in uscita dal Paris Saint-Germain, era stato indicato dal Napoli come possibile rinforzo ...

Inter : offerto Lucas Moura - ma Pastore è il preferito. Che intrecci con il Psg... : L'ARTICOLO COMPLETO SU LA GAZZETTA DELLO SPORT DI OGGI Psg, Thiago Silva: "Cavani, così no... Pastore voleva andare via" Mirko Graziano

Napoli? No - Lucas Moura vuole il Tottenham : LONDRA , INGHILTERRA, - Lucas Moura strizza l'occhio al Tottenham . Il 25enne brasiliano non trova spazio al Paris Saint Germain , vuole cambiare aria e, secondo 'Sky Sports News', vedrebbe bene un ...

Calciomercato Napoli/ News - Emery libera Lucas Moura (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: il tecnico del Paris Saint German Unai Emery apre alla cessione del brasiliano Lucas Moura, che vuole giocare di più.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 04:02:00 GMT)

Psg - Emery : 'Lucas Moura? È meglio che cerchi spazio altrove' : TORINO - Nel match di domani contro il Guingamp, valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia, il Psg dovrà rinunciare ancora a Neymar , ma anche a Verratti e Mbappé. L'assenza del ...

Calciomercato - Lucas Moura sbotta : “addio Psg” : Lucas Moura, in un’intervista all’Equipe, ha parlato chiaramente della sua insoddisfazione al Psg, a causa del minutaggio praticamente nullo concessogli da Emery: “Non sono felice, credevo di aver costruito qualcosa di buono con questo club ma a quanto pare non è così. Sono davvero sconcertato dal fatto che non gioco mai, non posso esprimermi sul campo. La Liga? Sicuramente con la mia velocità e la mia tecnica, potrei fare ...

Napoli - Lucas Moura apre le porte : “Al PSG non sono felice. Quest’anno…” : Napoli, Lucas Moura apre le porte: “Al PSG non sono felice. Quest’anno…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Lucas Moura- Uno sfogo totale di Lucas Moura sulle pagine di “L’Equipe“. L’attaccante brasiliano ha confermato le enormi difficoltà di questo inizio di stagione, aprendo le porte ad un possibile ...

Calciomercato Napoli/ News - il Psg disposto a trattare per Lucas Moura (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Paris Saint German è disposto a trattare per cedere Lucas Moura in prestito con obbligo di riscatto ai campani.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:18:00 GMT)

Calciomercato Napoli - alla ricerca dell’attaccante : da Younes a Lucas Moura - la situazione : Calciomercato Napoli – Dopo il no di Verdi continua la ricerca da parte del Napoli ad un attaccante, si cerca l’uomo ideale per il gioco del tecnico Maurizio Sarri. Si continua a spingere per Amin Younes, classe 1993 dell’Ajax, il calciatore sembrava destinato allo Swansea, poi è arrivato il netto rifiuto dell’attaccante ed adesso si è rifatta viva la pista che porta al Napoli. Si sta lavorando con l’agente per ...

Napoli - occhi aperti su Politano - Deulofeu - Younes e Lucas Moura : ROMA - Paradossi del mercato: uno ha rifiutato e l'altro invece farebbe di tutto per andare al Napoli , a costo di scalare il muro del suo club. ' Sì, e fino a quando il mercato sarà aperto noi ci ...