L' inverno durerà altre 6 settimane almeno secondo le previsione della marmotta

Solstizio d’inverno : ecco il giorno più corto dell’anno - al Sud durerà quasi 1 ora in più : Tutto pronto per il Solstizio d’inverno, previsto per il 21 dicembre alle ore 16:28 e rappresenterà il giorno più corto dell’anno. Nella sua fugace apparizione, il Sole sarà più buono con il Sud Italia, a cui donerà quasi un’ora di luce in pià rispetto al nord. La notte invece, sarà quella più lunga del 2017 e permetterà di poter scorgere le ultime stelle cadenti dell’anno, le Ursidi, che continueranno a illuminare il ...