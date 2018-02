L’inarrestabile Fantafestival approda al Cinema Trevi con 5 giorni di proiezioni

aldiladelcinema

(Di venerdì 2 febbraio 2018) La 37esima edizione delprosegue dal 3 al 7 Febbraio aldi Roma, in collaborazione con la Cineteca Nazionale, con una programmazione dedicata ai maestri del fantastico televisivo italiano. Le prime due giornate saranno dedicate a Daniele D’Anza, con due tra i suoi sceneggiati più importanti. Sabato 3 Febbraio – Ore 17:00 HO INCONTRATO UN’OMBRA (Daniele D’Anza, 1974, 4 episodi) «Dussart, interpretato da Giancarlo Zanetti, è un creativo di successo, impegnato nell’ideazione di una campagna per una società immobiliare. Non gli manca niente: ha un’ottima posizione, una bella casa molto moderna, piena di oggetti di design, e ha successo con le donne. Lo sceneggiato prende le mosse proprio da qui, dalla storia d’amore che sboccia tra lui e Catherine Jobert, una collega fotografa che ha il volto di Laura Belli. Entrambi, almeno inizialmente, hanno in comune un ...