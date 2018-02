Leucemia | primo caso di bimbo guarito con la terapia genica | “L’obiettivo è evitare il

Leucemia - bimbo curato grazie alla terapia genica : è il primo in Italia : Medici e ricercatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma hanno manipolato geneticamente le cellule del sistema immunitario per renderle capaci di riconoscere e attaccare il tumore in un bambino di 4 anni...

Leucemia - primo caso di bimbo guarito con la terapia genica : “Bisogna comunicare queste notizie con cautela” : “Siamo di fronte a una terapia di grandissimo interesse e che rappresenta una delle rivoluzioni più importanti in immunoterapia. Ma è necessario comunicare con cautela queste notizie, per non creare false aspettative nei malati”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Andrea Biondi, responsabile del Reparto della Clinica Pediatrica dell’ospedale San Gerardo di Monza, dopo l’annuncio del bimbo che si trova attualmente in ...

Leucemia - primo caso di bimbo guarito con la terapia genica : “Attesi grandi progressi” : “Come tutte le terapie sperimentali e’ necessario attendere altri studi di conferma e la valutazione a lungo termine dello stato di salute dei pazienti, tuttavia sono convinto che nei prossimi anni vedremo ancora grandi progressi nel campo dell’immunoterapia con cellule “viventi” geneticamente modificate. E’ questo il risultato piu’ bello della ricerca e della scienza”. Cosi’ il genetista ...

Una nuova tecnologia per la Leucemia : salvato il primo paziente in Italia : E' Italiano ed ha solo 4 anni il primo paziente curato con le cellule CAR-T. Una malattia che sembrava incurabile, che ha resistito a tutte le forme di cura. Il piccolo, malato di leucemia linfoblastica acuta, è riuscito a guarire definitivamente ed è stato dimesso dall'Ospedale Bambino Gesù. Nel suo midollo non ci sono più tracce di malattia. Una nuova tecnologia oggetto di studio dal 2012 Questa nuova tecnologia ha sortito effetti sorprendenti ...

