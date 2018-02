Le spose di Costantino | lo speciale ringraziamento di Valeria Marini

Valeria Marini ne Le spose di Costantino : baci stellari e volo in Uganda per l’inedita coppia (video) : Valeria Marini ne Le Spose di Costantino sarà l'ultima a dire sì a Costantino della Gherardesca. Si chiude con l'ultima"luna di miele" il programma che ci ha tenuto compagnia in queste settimane su Rai2 con il gran finale in onda proprio oggi, 1 febbraio, su Rai2. Questa volta il noto conduttore di Pechino Express, condurrà all’altare Valeria Marini, l'attrice, showgirl e imprenditrice che con i suoi baci stellari ha avuto modo di ...

Le spose di Costantino - ultima puntata : stasera 1 febbraio 2018 : Ultimo appuntamento con l'adventure game guidato da Costantino della Gherardesca. In coppia con il conduttore troveremo Valeria Marini.

Le spose di Costantino : di Valeria Marini l'ultimo matrimonio - poi Uganda : La trasmissione può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai Play mentre on demand dopo la mezzanotte su Rai Repley . Le Spose di Costantino, a nozze con Valeria Marini ...

Le spose di Costantino/ Anticipazioni 1 febbraio : viaggio di nozze in Uganda con Valeria Marini : Le spose di Costantino, Anticipazioni ultima puntata 1° febbraio: il programma torna in onda su Raidue con il viaggio di nozze in Uganda con Valeria Marini.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 08:46:00 GMT)

Costantino Della Gherardesca/ Video : "Le mie spose? Delle capitaliste" (Le spose di Costantino) : Costantino Della Gherardesca racconta le sue quattro donne, le vere protagoniste de 'Le spose di Costantino': ma chi sarà tra tutte la sua preferita?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 07:06:00 GMT)

Valeria Marini a Le spose di Costantino in Uganda : “Mi sono commossa per i bambini…” : È Valeria Marini la protagonista della quarta e ultima puntata de Le spose di Costantino, in onda su Rai2 giovedì 1 febbraio in prima serata: sarà lei a “sposare” Costantino della Gherardesca (visibilmente dimagrito) in Uganda. Gli ascolti risaliranno rispetto all’esordio flop con Elisabetta Canalis e all’episodio con Paola Ferrari e a quello con Eleonora Giorgi? Le spose di Costantino, anticipazioni […] L'articolo ...

Costantino Della Gherardesca : Le spose di Costa chiude i battenti : Le spose di Costantino chiude per sempre? Il futuro di Della Gherardesca in Rai Non sempre il rischio viene ripagato. Ne sa qualcosa Mika che, dopo una prima edizione di successo di Stasera Casa Mika, si è ritrovato schiacciato al muro Della cruda realtà: ascolti troppo bassi per un rinnovo. Il suo addio all’ultima puntata ha avuto tutto il sapore di un definitivo saluto ai telespettatori che l’hanno seguito fino alla fine. Ora la ...

Le spose di Costa - impietoso risultato all’auditel per il programma di Costantino Della Gherardesca : E chi se lo aspettava? RaiDue puntava molto su “Le Spose di Costa”, il nuovo format (originale e non importato dall’estero, una volta tanto) condotto da Costantino Della Gherardesca. L’idea, sulla carta, era pure figa: il conduttore che si sposa con quattro celeb (Elisabetta Canalis, Paola Ferrari, Eleonora Giorgi e Valeria Marini: ognuna protagonista di una puntata) in altrettanti Paesi per conoscerne usi, costumi e quotidianità. Anche in video ...

Ascolti TV | Giovedì 25 gennaio 2018. Don Matteo 28.8% - Sole a Catinelle 15.6%. Le spose di Costantino sprofonda al 2.7% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.749.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 3.764.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Rai2 Le Spose di Costantino ha interessato 690.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Captain America: Il Primo Vendicatore ha intrattenuto 1.377.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 M di Michele Santoro ha raccolto davanti al video 950.000 ...

Ascolti : Don Matteo 11 ristravince - flop colossale (2 - 71%) per Le spose di Costantino : Ascolti tv di giovedì 25 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andata L’intervista di Maurizio Costanzo? Ascolti tv di giovedì 25 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la terza puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica, in onda su Rai1: 7.492.000 […] L'articolo Ascolti: Don Matteo 11 ristravince, flop colossale (2,71%) per Le spose di Costantino proviene da ...

ELEONORA GIORGI/ Il ricordo della nonna ungherese nel museo di Stalin (Le spose di Costantino) : ELEONORA GIORGI è stata la protagonista della terza puntata de “Le spose di Costantino”. Insieme a Costantino della Gherardesca, l'attrice si è recata in Georgia.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:02:00 GMT)

Eleonora Giorgi/ "Sono fiera di tutte le mie rughe e di non aver mai ceduto al botox" (Le spose di Costantino) : Video, Eleonora Giorgi è pronta per partire in Georgia all'interno del reality Le spose di Costantino. Nel frattempo si è espressa sul caso molestie sessuali.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:05:00 GMT)

ELEONORA GIORGI/ L'ultima volta in tv in Don Matteo su Rai 1 (Le spose di Costantino) : Video, ELEONORA GIORGI è pronta per partire in Georgia all'interno del reality Le spose di Costantino. Nel frattempo si è espressa sul caso molestie sessuali.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:04:00 GMT)

LE spose DI COSTANTINO/ Terza puntata : Viaggio di nozze in Georgia con Eleonora Giorgi - l'invito ai fans : Le SPOSE di COSTANTINO, anticipazioni Terza puntata 25 gennaio: alle 21.20 su Raidue, nuovo appuntamento con COSTANTINO che volerà in Georgia per il Viaggio di nozze con Eleonora Giorgi.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 20:05:00 GMT)