Le Spice Girls sono tornate | la prima foto della reunion con tutte e cinque

Leggi la notizia su news.mtv

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Il momento che aspettavamo è arrivato: ledi nuovo insieme! arc id=”e28fbd78-5be7-11e5-bd9d-a4badb20dab5″ Mel B, Melanie C, Emma Bunton e Victoria Beckhamandate a casa di Geri Halliwell (diventata Geri Horner dopo il matrimonio con un ex pilota automobilistico) per una riunione insieme al manager dei tempi d’oro e creatore di Pop Idol, Simon Fuller. Victoria Beckham, la più restia, avrebbe accettato solo un ruolo in cui non dovrà cantare. Proprio Poshha pubblicato ladelleriunite nella stessa stanza per lavolta dal 2012. Love my!!! So many kisses!!! X Exciting x #friendshipneverends #girlpower A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Feb 2, 2018 at 8:27am PST Per tornare a lavorare nel gruppo, lemetteranno in tasca 11 milioni di euro a testa. Sul tavolo ciin ...