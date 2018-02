Le conseguenze di FakeApp su fappening e revenge porn

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Purtroppo dobbiamo ammetterlo: la democratizzazione delle conoscenze informatiche e l’accessibilità diffusa alle nuove tecnologie non sta traghettando le umane sorti verso lidi più luminosi. Al contrario il futuro si preannuncia particolarmente oscuro, quando il concetto di progresso è travisato e il potenziale dell’innovazione scientifica viene frainteso e strumentalizzato. In un tempo non troppo lontano si era in pochi a produrre contenuti multimediali da divulgare in rete, perché per farlo era necessario appoggiarsi su architetture hardware complesse, avere una certa preparazione tecnica e una rosa di competenze in informatica e computer grafica che fregiavano coloro che ne erano in possesso del titolo di professionisti. Oggi basta uno smartphone, un pc mediamente potente e una connessione internet, per diffondere sul web qualsivoglia parto del proprio intelletto. Da quando c’è ...