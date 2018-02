L' avocado e il mango entrano nel paniere dei prezzi

Mango e avocado non solo nel paniere ISTAT : boom di produzione Made in Italy : Teleborsa, - L'ingresso di alcuni frutti esotici nel nuovo paniere dei prezzi ISTAT non è solo il risultato di una nuova tendenza dei consumatori. Con i cambiamenti climatici sono infatti arrivate ...

Inflazione - avocado e mango nel paniere : 11,21 Nuovo paniere Istat per l'Inflazione. Per valutare l'andamento dei prezzi nel 2018 non si considereranno più telefonia pubblica, canone Rai e lettore Mp4, mentre si terranno in osservazione la lavasciuga, il Robot aspirapolvere, l'avocado,il mango e i vini liquorosi. Per calcolare il Nic (per l'intera collettività) e il Foi (operai e impiegati)figurano nel paniere 1.489 prodotti. Nel 2018 si utilizzeranno i prezzi registrati di super e ...

Clima - Coldiretti : arrivano anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy : Con i cambiamenti Climatici sono arrivate anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare le new entry nel nuovo paniere dei prezzi Istat. Con la tendenza al surriscaldamento si è verificato nel tempo – sottolinea la Coldiretti – un significativo spostamento della zona di coltivazione tradizionale di alcune colture. ...