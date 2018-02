Lacoste presenta gli outfit ufficiali di Novak Djokovic

: #LACOSTE presenta gli outfit ufficiali di #NovakDjokovic per l’inizio della stagione 2018. Un guardaroba... - chiechiIT : #LACOSTE presenta gli outfit ufficiali di #NovakDjokovic per l’inizio della stagione 2018. Un guardaroba... -

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Perseveranza, coraggio e ricerca della perfezione sono sicuramente alcune delle qualità che rendonouno straordinario tennista. Ma anche nello stile, Djoker ha da dire qualcosa. Per l’inizio della stagione 2018, il tennista serbo indosserà una serie distudiati dalla mitica maison del coccodrillo., infatti, ha disegnato un intero guardaroba sportivo sia per le competizioni, quindi più tecnico, che per il tempo libero. La collezione on-court (in campo) è composta da due polo in piquet ultra-dry; una giacca con cerniera e firma disulla manica sinistra; shorts in taffetà stretch e un cappellino nei colori blu, bianco, rosso e nero. Disegnati per la competizione e la praticità di gioco, questi capi sono realizzati con un’attenzione particolare verso gli aspetti tecnici, di ergonomia e performance. I tessuti sono stati scelti sulla base di ...