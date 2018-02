«La zia di Carlo» | nuovo spettacolo prodotto dalla Nuova Compagnia Odèon di Rita Nicotra

Carlo Tavecchio/ Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia - Urbano Cairo : io non l'ho mai sostenuto : Carlo Tavecchio ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5. Tavecchio potrebbe diventare presidente della Lega Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:42:00 GMT)

Serie A - Carlo Tavecchio riceve il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia : Serie A, Carlo Tavecchio riceve il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Tapiro D’ORO – Stasera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) Carlo Tavecchio riceverà il Tapiro d’oro perché dopo essere stato costretto a dimettersi da presidente della Figc lo scorso novembre, ora potrebbe essere eletto alla ...

Dipinto di Tiziano va all'asta per 3 milioni di euro - era il pagamento dell'idraulico di Carlo I d'Inghilterra : I successori di Carlo I d'Inghilterra avevano ritenuto che la parcella presentata loro dell'idraulico di corte a seguito della morte del re fosse troppo elevata, per questo si fecero venire un'idea: dare solo parte del denaro al professionista e pagare il resto con la donazione di uno dei tanti quadri posseduti dal monarca, il Santa Margherita e il dragodi Tiziano Vecellio. Né Carlo I né l'idraulico, però, avrebbero ...

Inchiesta sui fatti di Piazza San Carlo - avviso di garanzia al portavoce della sindaca Appendino : L'ambito, secondo le prime informazioni, è quello di un'Inchiesta collegata ai fatti di Piazza San Carlo e, in particolare, all'organizzazione di una proiezione su maxi schermo della finalissima di Champions League, il 3 giugno, al Parco Dora.

Torino - polemica tra capo Polizia e Pg su p.za San Carlo : Torino, 18 gen. (askanews) E' polemica tra istituzioni sui fatti di piazza san Carlo a Torino. Il capo della Polizia Franco Gabrielli punta il dito contro la procura torinese, che per gli eventi del 3 ...

Piazza San Carlo - scoppia la polemica tra il capo della polizia e il procuratore generale di Torino : Gabrielli sulle accuse all'ex questore per il disastro del 3 giugno: "Stufi di essere la foglia di fico". Saluzzo: "Parole inaccettabili, non abbiamo indagato a...

Andrea Cardella/ Marina Ripa di Meana : "Quando mi adottò Lucrezia la prese male - ora mi occuperò di Carlo" : Andrea Cardella, il figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana racconta come è stato stare al fianco della donna scomparsa ed i suoi progetti futuri.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 16:32:00 GMT)

Piazza San Carlo - il capo della polizia polemizza con i sindaci : "Siamo stufi di fare la foglia di fico" : La tragedia in cui è indagato anche l'ex questore torinese dà lo spunto a Gabrielli per rispondere a chi protesta contro la sua circolare: "Se capita qualcosa...

Ginnastica - oggi inizia Dance Dance Dance! In gara Carlotta Ferlito con Frank Chamizo : oggi inizierà la seconda stagione di Dance Dance Dance, lo show di ballo trasmesso su Fox (dalle ore 21.10 per tutti gli abbonati Sky, in chiaro da venerdì 19 gennaio su TV8 in prima serata). Il programma ha riscosso un ottimo successo lo scorso anno e dunque si riparte con una nuova edizione all’insegna dello spettacolo. Sul piccolo schermo vedremo le gesta di coppie che si esibiranno a ritmo di musica con l’obiettivo di raggiungere ...