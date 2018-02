La svolta post-analogica dell' Istat

Dieci posti al pronto soccorso svolta all'Ospedale del Mare : Sarà Vittorio Helzel - dal 22 dicembre primario responsabile del dipartimento di pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'Ospedale del Mare - ad attivare (a partire da domani) da 8 a 10 posti letto ...

Sci alpino : lo slalom femminile azzurro non decolla. Il sesto posto di Costazza può però svoltare la stagione : Per il futuro, il nome più interessante sembra essere quello di Martina Peterlini , giovanissima classe 1997 che ha appena esordito in Coppa del Mondo e che si sta ben comportando in Coppa Europa.

Sci alpino : lo slalom femminile azzurro non decolla. Il sesto posto di Costazza può far svoltare la stagione : Nelle ultime stagioni di sci alpino, la disciplina che più di tutte ha faticato a portare risultati in casa Italia è stata indubbiamente quella dello slalom speciale femminile. Zero furono i podi colti dalle azzurre nella scorsa stagione, così come in quella precedente, numero confermato anche nelle prime tappe della Coppa del Mondo in corso attualmente. In questa prima parte di stagione, a parte il terzo posto di Irene Curtoni nello slalom ...

Ecco i volti civici del Movimento 5 Stelle post svolta. Ma i vertici provano a tenere le carte coperte fino al giorno delle parlamentarie : La svolta post movimentista, l'apertura alla cosiddetta società civile, per ora ha il volto di Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli. Due giornalisti ai quali sono state aperte le porte del blog, pur non essendo iscritti, per presentare la propria candidatura alle parlamentarie che serviranno a scegliere i candidati alle elezioni politiche del 2018. Insieme a loro, tra i volti nuovi, in Emilia Romagna, c'è quello di Marco Montanari, ...

Trump chiama Abu Mazen : «Sposto l’ambasciata a Gerusalemme» L’annuncio della svolta ai leader : Il presidente Usa chiama il leader dell’Autorità palestinese per comunicare la decisione. La replica: «Conseguenze pericolose» Poco dopo telefona anche al primo ministro israeliano Netanyahu e il re di Giordania, Abdullah II. Macron: «Lo status della città da risolvere nei negoziati di pace».