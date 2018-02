La stella della Lollobrigida sulla Walk of fame

Cambio della guardia al Comando Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano : ecco il generale Castellano : Il generale di corpo d'Armata Rosario Castellano è il nuovo comandante del Comando Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano. Prende il posto del generale di corpo d'Armata Luigi Francesco De ...

A Castellamonte si celebra la "Giornata della memoria" : Uno striscione sulla facciata di Palazzo Antonelli, sede del municipio, per celebrare la Giornata della Memoria. Così l'amministrazione di Castellamonte ha deciso lanciare pubblicamente una ...

Castellammare - Passato e futuro della cantieristica stabiese - sabato il convegno : ... siglati due accordi di garanzia per lo sviluppo e la crescita delle PMI e Small Mid Cap nel Mezzogiorno Napoli - Baby gang: Minniti, "usano metodi terroristici" Terra dei fuochi, la scienza "...

Volley : Superlega - Castellana Grotte-Trento in campo per il recupero della 4a dii ritorno : BARI- Domani sera il PalaFlorio di Bari ospiterà il recupero del 4° turno di ritorno della Regular Season in Superlega UnipolSai che metterà a confronto, alle ore 20.30, la BCC Castellana Grotte e ...

Grotte di Castellana - il Presidente Mattarella in visita per gli 80 anni della scoperta : ... geografo, studioso della natura nel suo complesso, dell'antichità, del rapporto tra l'uomo e la natura, consentendo alla Puglia e a questo territorio un'ulteriore opportunità per la sua economia, ...

Nora Mork - la stella della pallamano norvegese contro i colleghi maschi : “Hanno diffuso le mie foto intime” : “Non sai chi ti vede o chi ti ha visto. Sei nuda e vulnerabile per il resto della tua vita“, queste le parole con le quali Nora Mork ha commentato la diffusione di sue foto intime. In Norvegia, Nora è molto famosa perché il suo sport, la pallamano, è molto diffuso. La giocatrice ha deciso di denunciare i colleghi maschi che “si sono passati” sue foto private: “Sono distrutta da questa vicenda”, ha commentato ...

Foligno - Amici della Musica - arriva Carlo Verdone : nomi stellari per la stagione concertistica 2018 : Altra parola d'ordine, collaborazioni, con associazioni Musicali, conservatori, come quello di Perugia, con la Fondazione Cucinelli, con la Festa di Scienza e Filosofia che darà vita il 25 aprile ad ...

Castellammare - Lungomare al buio - ancora problemi all'illuminazione della villa comunale : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Caduta calcinacci dal balcone di un condominio, intervengono i vigili del fuoco Castellammare - Crollo via Schito, nessun ferito per miracolo. Tranciati ...

Castellana (Bari) - volley - La Mater a Massa per l'ultima della prima fase : Sarà possibile seguire la gara tra Acqua Fonteviva Massa e Materdominivolley.it in diretta streaming sulla piattaforma Lega volley Channel a partire dalle ore 18.

PAUL BOCUSE/ Morto lo chef stellato della Nouvelle Cuisine : il ricordo - "era la Francia" : PAUL BOCUSE: è Morto a 91 anni lo chef stellato che della Nouvelle Cuisine è stato uno dei maggiori interpreti. Il ministro degli interni francese Gérard Collomb dice, "era la Francia"(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 16:10:00 GMT)

Astronomia : lo strano caso della stella in orbita attorno a un buco nero : Alcuni astronomi, usando lo strumento Muse dell’ESO installato sul telescopio Vlt (Very Large Telescope) in Cile, hanno scoperto una stella all’interno dell’ammasso stellare NGC 3201 che si comporta in modo bizzarro. Sembra che orbiti intorno a un buco nero invisibile di massa pari a circa 4 volte la massa del Sole – il primo buco nero di massa stellare inattivo, individuato all’interno di un ammasso globulare ...

Castellammare - Raid in un bar nel 2016 - a sparare fu un 16enne della famiglia Fontana. Si trattò di un rito di iniziazione : Nei guai la famiglia Fontana Gli ultimi articoli di Cronaca Torre Annunziata - Controlli a tappeto in città, elevate contravvenzioni per oltre 2.500' Castellammare - Lavori a via Cosenza, pomeriggio ...

stella Gameragna - esposizione di strumenti musicali della tradizione : Venerdì 12 gennaio alle ore 21 presso l'Oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco in Stella Gameragna, quarto appuntamento della Stagione Musica & Cultura - sessione invernale, organizzato dalla ...

Short track - Europei 2018 : l’Italia cerca risposte importanti verso le Olimpiadi. Arianna Fontana stella polare della squadra : Dal 12 al 14 gennaio, sul ghiaccio di Dresda (Germania), andranno in scena gli Europei di Short track e sarà una sorta di prova generale per le nazionali del Vecchio Continente in vista dell’appuntamento olimpico di Pyeongchang, previsto nel mese di febbraio (9-25). L’Italia sarà come al solito guidata dall‘Angelo Biondo Arianna Fontana pronta a competere nella rassegna continentale per proiettarsi nel modo migliore ai Giochi. ...