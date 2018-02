La Maremma che eccelle | due fotografi maremmani sul National Geographic

#tiromancino : salviamoci la pelle! Perché i veri posti di lavoro arrivano dall'industria - anche in Maremma : Qui trovate tutte le puntate di #tiromancino: www.ilgiunco.net/tag/tiromancino/ Ricominciare dal manifatturiero. Sarebbe bello. Perché sperare di rianimare l'agonizzante economia grossetana a forza di aperture di fast food in franchising sembra pretenzioso. E forse tornare ai fondamentali, alle cose "fatte con le mani", per quanto qui in Maremma la cultura industriale ...