La Francia vuole il carcere per l' islamologo Tariq Ramadan

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Prima erano arrivate le pesanti accuse da parte di due donne, inclusa la scrittrice femminista Henda Ayari, che sostenevano di essere state stuprate danel 2009 e nel 2012. Poi, due giorni fa il fermo preventivo in. Ora la procura parigina ha chiesto l'incriminazione e la detenzione provvisoria per l'islamogo svizzero, discendente del fondatore dei Fratelli musulmani egiziani, Hasan al-Banna.è ora atteso dal giudice istruttore e deve rispondere non soltanto di accuse pesantissime, ma accompagnate da testimonianze altrettanto gravi. "Urlavo e gli chiedevo di smetterla, ma lui mi ha preso per i capelli e mi ha trascinato per tutta la stanza fino alla vasca da bagno, dove mi ha urinato addosso", aveva raccontato une delle vittime a Le Monde e Le Parisien, parlando anche di schiaffi e pugni e sostenendo che lui avesse detto che se lo ...