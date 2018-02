La Cina si prende anche la ChiesaPechino sceglie 7 nuovi vescovi La Via della Seta arriva

Prende piede la Telemedi Cina : la Guida ai Principali Benefici : Perché scegliere la Telemedicina : Guida ai Principali Benefici Roma, 9 gennaio 2018 – Sta Prende ndo sempre più piede in Italia la Telemedicina , una delle novità in fatto di salute che si propone come elemento di grande cambiamento per la gestione della propria salute. Negli ultimi anni infatti, sebbene l’informazione in fatto di prevenzione sia considerevolmente aumentata, [...]

Calcio a 5 - i migliori italiani della 16^ giornata di A1 : Fabricio Calderolli tras Cina tore dell’Acqua&Sapone - Douglas Corsini prende per mano Rieti : Poche sorprese nella 16^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5, la prima del nuovo anno. L’Acqua&Sapone, trascinata dai suoi oriundi, continua a volare, inseguita a breve distanza da Came Dosson e Luparense, mentre alle loro spalle il Kaos Reggio Emilia si prende il quarto posto ai danni della Lollo Caffè Napoli, fermata sul pari ad Eboli. Spiccano gli azzurri dell’Acqua&Sapone tra i migliori italiani del ...

L'Ucraina prenderà in prestito 500 milioni di dollari dalla Cina - : Il prestito è progettato per 15 anni ad un tasso del 4,5% annuo, riferisce la Reuters citando il governo ucraino. La Corporazione Nazionale Cinese degli Imprenditori Generali (CNCEC) assegnerà il ...

Altero Matteoli - dopo la morte prende il suo posto Franco Mugnai : 'Dolore lanCinante' : prenderà il posto di Altero Matteoli in Senato, Franco Mugnai, 64 anni, ex An e poi Pdl, presidente emerito della Fondazione di An. Il dolore per la scomparsa dell'ex ministro 'è lancinante'. 'Non ne ...