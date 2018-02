Kate Middleton indossa lo stesso cappotto di Lady Diana

“L’ha fatto solo per Kate Middleton”. Meghan Markle lascia tutti a bocca aperta. E (forse) smentisce coi fatti il gossip sulla rivalità tra cognate. Stessa sera ma eventi diversi : il gesto dell’attrice - dopo mesi di rumor - è un vero colpo di scena : Kate Middleton e Meghan Markle, alla faccia della rivalità di cui parlano da sempre i giornali! Non sono ancora diventate cognate e, checché ne dicano gli ‘esperti’, non è dato sapere se sono diventate o diventeranno amiche quando lei, il prossimo 19 maggio, entrerà ufficialmente a far parte della royal family. Come detto, da quando l’attrice canadese ha iniziato a frequentare il principe Harry si parla di maretta con la ...

Kate Middleton gioca a Bandy Hockey in Svezia : ... ma a fare il giro del mondo sono state le foto che la immortalano in total black e con cappellino in testa, mentre si cimenta con la mazza da Bandy Hockey, sport simile all'Hockey sul ghiaccio molto ...

Kate Middleton e il principe William hanno arredato casa all’Ikea : Se per la tua casa o per la tua cameretta hai scelto dei mobili low cost, sei in buona compagnia: anche Kate Middleton e il principe William hanno contenuto le spese in fatto di arredamento! Il duca e la duchessa di Cambridge hanno rivelato, in occasione della visita a Stoccolma, di aver fatto shopping all’Ikea per i mobili della loro casa a Kensington Palace. Lo ha raccontato Marcus Engman, il capo design dell’azienda di ...

“Ma come si è vestita?”. Colpo di scena : Kate Middleton fa flop. I tabloid non perdonano la duchessina che - alla cena di gala in Svezia - ha dato il peggio di sé. Senza considerare la spesa folle degli abiti per la trasferta… : Kate Middleton, ma che fai? Dura doverlo ammettere dopo averla elogiata a ogni occasione, a ogni outfit sfoggiato, anche al sesto mese di gravidanza, ma stavolta, cara Kate, non ci siamo proprio. Sarà stato solo per una sera, quella che stiamo per raccontarvi e sì, certo, i gusti sono gusti, ma quel vestito, che tra l’altro è costato un patrimonio, quindi, al di là di tutto, ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Siamo in ...

Lady Diana e Kate Middleton : un pied-de-poule per due : Non crediate abbia smesso di farsi tentare dai capi prodotti dalle catene low-cost (certe abitudini son dure a morire). Kate Middleton continua a far presenza fissa sui tabloid inglesi anche per i suoi esercizi di stile che, di tanto in tanto, appaiono assai simili agli storici look della suocera, l’indimenticabile Lady Diana. LEGGI ANCHEKate Middleton e lo stile delle altre mamme star in atetsa Nel caso in questione in modo piuttosto eclatante. ...

Kate Middleton - il suo abito floreale cattura la scena a cena dell'ambasciatore britannico a Stoccolma : Per la cena a casa dell'ambasciatore britannico a Stoccolma, ancora una volta Kate è stata in grado di catalizzare l'attenzione. La duchessa di Cambridge ha messo da parte lo stile più formale e ha optato per un abito dorato e floreale da 2mila sterline, dello stilista britannico Erdem, spiccando tra gli ospiti. Non è la prima volta che la moglie di William decide di indossare questi abiti, una scelta già apprezzata ...

Kate Middleton - duchessa sul ghiaccio : Il tour reale in Svezia e Norvegia di William, 35 anni, e Kate Middleton, 36, inizia nel migliore dei modi. Con una partita di bandy hockey (una variante del più tradizionale hockey sul ghiaccio, molto diffuso nel nord Europa) nel centro di Stoccolma. La temperatura è al di sotto dello zero, ma la duchessa di Cambridge, al sesto mese, è in ottima forma (e d’ottimo umore). Del resto, Kate ama lo sport e la competizione: non si è mai tirata ...

"Kate Middleton ha tagliato i capelli di 17 centimetri per donarli ai bambini malati di cancro" : Kate Middleton avrebbe donato parte dei suoi capelli per aiutare a realizzare parrucche da destinare a bambini malati di cancro. Secondo quanto riportato da alcuni giornali britannici, tra cui il Daily Mail, la duchessa di Cambridge avrebbe accorciato di quasi 20 centimetri il suo taglio, raccogliendo le ciocche per l'associazione Little Princess Trust.L'organizzazione aiuta a realizzare parrucche per bambini che hanno perso capelli dopo aver ...

La battaglia di mamma Kate Middleton : «Rompiamo il silenzio sulla salute mentale» : Roe Green Junior School, Londra. Qui Kate Middleton, al sesto mese di gravidanza, ha tenuto un raro discorso pubblico. Tema, la salute mentale. Da anni, infatti, la duchessa di Cambridge è in prima linea (insieme al marito William e al cognato Harry, e presto anche a Meghan Markle), per combattere i pregiudizi intorno a chi soffre di disturbi mentali, in particolar modo a difesa dei più piccoli. Heads Together è il nome della campagna portata ...

Kate Middleton in imbarazzo : lo zio (ubriaco) fa pipì in strada : Zio Gary, la “pecora nera” della famiglia Middleton ha colpito ancora. I paparazzi l’hanno beccato mentre, palesemente ubriaco, nell’ordine: fa pipì per strada, inciampa finendo a terra mentre tenta di abbracciare un amico e mangia “cibo spazzatura” per cercare di riprendersi. Le foto, pubblicate in Italia dal settimanale Chi, sono arrivate direttamente sulla scrivania di Sua Maestà la regina ...