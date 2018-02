Juventus | nuovo partner in Cina | accordo con il colosso di pneumatici Linglong Tire

Calciomercato Juventus/ News - Han in estate : nuovo incontro ieri a Milano (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: nuovo incontro fra la Vecchia Signora e il Cagliari per il futuro del giovane attaccante ex-Perugia, Han(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:07:00 GMT)

Probabili formazioni / Atalanta Juventus : diretta tv - orario - le notizie live. Volto nuovo per Gasperini? : Probabili formazioni Atalanta Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella semifinale di andata della Coppa Italia(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:27:00 GMT)

BUFFON COMPIE 40 ANNI / il capitano della Juventus : ecco cosa farei se fossi il nuovo presidente federale... : BUFFON COMPIE 40 ANNI, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:47:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Bartra nome nuovo per la difesa : La Juventus per la prossima stagione, si è già capito, dovrà rivoluzionare almeno 2 reparti su 4. Quello che richiederà più interventi a causa di cessioni e carte d’identità un po’ ingiallite sarà senz’altro la difesa e per questo Marotta e Paratici sono già da adesso alla ricerca di profili che rinforzino il pacchetto arretrato. Il nome nuovo, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, è quello di ...

Juventus - Torreira il nuovo regista : Marotta bussa alla porta blucerchiata : Juventus, Torreira il nuovo regista: Marotta bussa alla porta blucerchiata Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Torreira- Non solo Praet. La Juventus sarebbe pronta a bussare nuovamente alla porta blucerchiata per chiedere informazioni su Torreira. Il regista blucerchiato piace parecchio a Paratici, il quale lo avrebbe indicato come rinforzo ideale in ...

La Juventus più brutta della stagione - ora c'è un nuovo problema per Allegri : La realtà è che quando la squadra più forte della Serie A (la Juve, appunto) si esibisce in prestazioni così desolanti, u no capisce perché il campionato italiano abbia così poco appeal nel mondo , ...

Douglas Costa - un Flash sul Genoa. Juventus di nuovo a -1 dal Napoli : TORINO - Una Juventus versione operaia, compatta e senza troppi fronzoli, batte di misura il Genoa, con un gol di Douglas Costa nel primo tempo, e risponde così al Napoli riportandosi a -1. Un match ...

Emre Can esce allo scoperto e spiazza la Juventus : si rischia un nuovo caso Witsel! : “Il mio agente si occupa di tutto, ma io sono qui fino a questa estate. Non ho firmato niente con nessuno, sto parlando con tutti. Sto parlando anche con il Liverpool, perché no? Ho ancora un contratto qui, è un club fantastico”. Queste le parole di Emre Can che allontanano momentaneamente il calciatore dalla Juventus. Sembrava esssere tutto fatto con i bianconeri, ma evidentemente così non è. Emre Can è ancora in trattativa con ...

Calciomercato Juventus - contatti con il Verona : Marotta vuole bloccare Fares “il nuovo Ghoulam” : Calciomercato Juventus – La rosa della Juventus non ha bisogno di ritocchi e per questo Marotta e Paratici stanno già lavorando per l’estate. Bloccato Emre Can, che arriverà a giugno a parametro zero, il club bianconero ha messo gli occhi su Mohamed Fares, esterno sinitro dell’Hellas Verona. L’algerino è in grado di giocare sia da terzino basso sia largo a sinistra in un centrocampo a 4, per questo viene definitivo ...

Asse con il Verona : Juventus sul 'nuovo Ghoulam' : Solo che, probabilmente, a breve la piazza gialloblù comincerà a stargli un po' stretta e si sa come va il mondo in questi casi: l'entourage del 21enne di cui pure la nazionale algerina s'è accorta ...

CALCIOMERCATO Juventus/ News - Han nuovo obiettivo per l'estate! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra bianconera: per giugno si pensa a nuovi giovani tra cui Han, di proprietà del Cagliari ma in prestito al Perugia.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Juventus - Darmian nome nuovo sul taccuino di Marotta e Paratici : Juventus, Darmian nome nuovo sul taccuino di Marotta e Paratici Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Darmian nome nuovo – La Juventus ha necessità di rinnovare le corsie esterne in vista della prossima stagione. La scorsa estate è arrivato Mattia De Sciglio dal Milan: all’inizio in molti avevano storto il naso, ma le buone prestazioni del ...

Calciomercato Juventus - Marotta e Paratici tentano un nuovo colpo alla Bentancur : i dettagli : Calciomercato Juventus – Un altro colpo in stile Bentancur? La Juventus ci sta pensando. Il club bianconero ha sempre un occhio di riguardo per i talenti che crescono nel campionato argentino e in particolare per le giovani promesse del Boca Juniors, con il quale i rapporti sono ottimi vedi gli affari Tevez e Bentancur. Nel mirino di Marotta e Paratici è finito quello che in Argentino viene definito come un potenziale campione: ovvero ...

Juventus - al nuovo cinema Pjanic c'è il remake di Pirlo : La strada è ancora lunga, ma il Miralem Pjanic di queste ultime settimane assomiglia sempre di più ad Andrea Pirlo, il 'Maestro' al quale l'intero mondo del pallone ha da poco reso omaggio nel giorno ...