Juventus | Dybala accoglie Fernandes | ' Mio fratello'

Juventus - Dybala recupera per il Tottenham? La situazione : Paulo Dybala è fermo ai box da quel fatidico Cagliari-Juventus, in cui la Joya si era procurato una lesione ai flessori che l’ha costretto a fermarsi fino a questo momento e ne avrà ancora per almeno altri 10 giorni. L’obiettivo dello staff medico è quello di farlo rientrare per la sfida con il Tottenham, in programma il 13 febbraio 2018: riusciranno in questa impresa? Staremo a vedere se riuscirà a ritornare a disposizione per ...

Juventus - Dybala migliora : spezzone contro il Tottenham? : Dybala ci prova, la Juve ci spera. La data cerchiata in rosso è quella della sfida di andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham - il prossimo 13 febbraio -, la Joya farà di tutto per ...

Atalanta-Juventus - Dybala scherza : dito medio a Papu Gomez : TORINO - Atalanta-Juventus è già iniziata. Alla vigilia della sfida di Coppa Italia, il Papu Gomez si è divertito a stuzzicare Paulo Dybala . I due argentini sono amici e compagni di nazionale. ...

Juventus - Dybala cambia dieta e va dal medico di Messi : ROMA - Paulo Dybala segue l'esempio di Messi . Approfittando della sosta forzata per l'infortunio muscolare che rischia di tenerlo fermo fino a metà febbraio, l'attaccante sta lavorando senza ...

Juventus : dieta e Argentina - rilancio Dybala : Juventus, CONTATTO PER PELLEGRI Al di là di quello che Sampaoli voglia da Dybala in Russia (il problema, per la cronaca, resta la difficile convivenza tattica con Messi che rischia di limitare molto ...

Juventus - il Real Madrid nel futuro di Dybala : l’argentino fa infuriare Messi : Juventus, il Real Madrid nel futuro di Dybala: l’argentino fa infuriare Messi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, IL Real Madrid NEL futuro DI Dybala – La Juventus deve resistere agli assalti dei top club internazionali per ‘La Joya’ Paulo Dybala. L’argentino è adesso out per un problema muscolare, ma non si placano le ...

Juventus : Costa dedica gol a Dybala : TORINO, 23 GEN - Una 'Dybalamask', il gesto di esultanza di Paulo Dybala, per festeggiare il gol partita della Juventus contro il Genoa. E' la speciale dedica che Douglas Costa ha riservato al ...

Allegri ma non troppo - il punto sugli infortunati Juventus : ansia Dybala. Le ultime su Howedes e Marchisio : L'allenatore della Juventus Allegri fa il punto sugli infortunati bianconeri: preoccupano le condizioni di Dybala LaPresse/Gerardo Cafaro Allegri ma non troppo, perchè in vista della ripresa del ...

