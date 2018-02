Juventus | ancora guai dall’infermeria | Allegri “inventa” l’11 anti Sassuolo

Juventus - Alex Sandro : 'Per lo scudetto corsa ancora aperta' : TORINO - Per vincere lo scudetto 'dobbiamo lavorare ancora di più, la corsa è ancora aperta' . Alex Sandro chiede un ulteriore passo avanti alla Juventus per continuare a lottare per il successo ...

DIRETTA / Juventus Genoa Primavera (risultato live 0-1) streaming video e tv : bianconeri ancora sotto : Juventus Genoa Primavera, info streaming video e DIRETTA tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Alle ore 14:30, il posticipo della diciassettesima giornata del Primavera 1(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 15:09:00 GMT)

Buffon compie 40 anni / il capitano della Juventus : Gigi convocato per Verona - ma giocherà ancora Szczesny? : Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 19:41:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Chievo Juventus : diretta tv - orario - notizie live. Buffon ancora in panchina (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Chievo Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al Bentefodi nella 22^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:53:00 GMT)

Buffon compie 40 anni / Il compleanno del portiere della Juventus : vorrei giocare ancora : Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:37:00 GMT)

Buffon : 'Vorrei giocare ancora - ma solo alla Juventus se vuole. Poi mi vedo ct' : Prenditi un anno sabbatico, mi ha detto Marcello, guarda il mondo del calcio dall'esterno e con un po' di distacco, cerca di capire che cosa ti interessa veramente. Glielo ripeto: non cerco un porto ...

Calciomercato Juventus/ News - futuro Marchisio : è ancora tutto da decifrare (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il centrocampista della Vecchia Signora, Claudio Marchisio, deve ancora decidere cosa farà al termine della stagione(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:24:00 GMT)

La Juventus passa di misura contro il Genoa : 1-0 e Napoli ancora a meno uno : La Juventus di Massimiliano Allegri ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo. I bianconeri hanno battuto 1-0 il Genoa di Davide Ballardini grazie alla rete siglata da Douglas Costa, al 16', su assist di Mandzukic. La Vecchia Signora ha concesso poco agli avversari ma non è stata brillante come in altre circostanze, merito di un Genoa ben messo in campo che si è fatto sorprendere una sola volta in maniera letale dall'esterno ...

Probabili formazioni / Juventus Genoa : diretta tv - orario - notizie live. Benatia ancora titolare (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Genoa: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano all'Allianz Stadium per la ventunesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:49:00 GMT)

Juventus - Allegri ancora... infortunato assente a Vinovo : TORINO - Non soltanto giocatori infortunati. La Juventus deve fare a meno anche del suo allenatore. Massimiliano Allegri non si è infatti visto a Vinovo a causa di una fastidiosa influenza che, oltre ...

Juventus - Emre Can : 'Non ho ancora firmato per nessuno' : 'Non ho ancora firmato nulla con nessuno, sto parlando con tutti e, certo, anche con il Liverpool. Perché no? Ho ancora un contratto qui e sono in un club fantastico'. Il centrocampista del Liverpool ...

Emre Can alla Juventus? / Calciomercato news - il giocatore : non ho ancora firmato nulla - parlo con tutti : Emre Can alla Juventus? L'obbiettivo numero 1 del Calciomercato bianconero frena gli entusiasmi, ricordando di non aver ancora firmato nulla e di essere aperto ad altri club. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 10:10:00 GMT)

Cagliari-Juventus - ancora polemiche per la gomitata di Benatia a Pavoletti : il difensore sbotta : 1/14 ...

Juventus : Buffon e Cuadrado ancora out - mentre Marchisio e Howedes… : Non è un gennaio facile per la Juventus, che è alle prese con tantissimi infortuni che prevederanno altrettanti più o meno celeri tempi di recupero differenti. Analizziamo la situazione dell’infermeria bianconera a cominciare dal capitano Gianluigi Buffon. Il portiere della Nazionale, infatti, è ancora alle prese con una ferita al polpaccio che sembrava apparentemente di poco conto: invece è iniziato il calvario. Dapprima un ...