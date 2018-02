Juve | nuovo attacco verso il Sassuolo

Juventus - nuovo partner in Cina : accordo con il colosso di pneumatici Linglong Tire : E’ stata annunciata oggi a Shandong, in Cina, la partnership che legherà Juventus e Linglong Tire. Il Gruppo, uno dei principali player nella produzione di pneumatici, è così nuovo Official Tire partner globale del club. La partnership con Linglong Tire, che proietta sempre di più la Juventus nell’ambito di uno sviluppo internazionale, conferma come stia […] L'articolo Juventus, nuovo partner in Cina: accordo con il colosso di pneumatici ...