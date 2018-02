Juve | Lichtsteiner | ' Champions? Stare fuori non mi è piaciuto Il mio futuro'

LISTA CHAMPIONS LEAGUE/ Juventus - dentro Lichtsteiner - fuori Howedes. Roma - Silva non può essere inserito : LISTA CHAMPIONS LEAGUE, la Juventus reinserisce Stephan Lichtsteiner mentre esce dalla LISTA Benedikt Howedes. La Roma non può inserire il nuovo acquisto Jonathan Silva.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 22:03:00 GMT)

Champions League - Juventus : la lista. Out Höwedes - c'è Lichtsteiner : Lichtsteiner dentro, Höwedes fuori. Sono queste le principali novità della lista UEFA presentata dalla Juventus per la seconda fase della Champions League, che partirà per i bianconeri il prossimo 13 ...

Champions - ufficializzata la lista della Juventus : out Höwedes - c'è Lichtsteiner : Lichtsteiner dentro, Höwedes fuori. Sono queste le principali novità della lista UEFA presentata dalla Juventus per la seconda fase della Champions League, che partirà per i bianconeri il prossimo 13 ...

Juve - Dybala tenta il recupero per il Tottenham : Lichtsteiner torna nella lista Champions : Dybala recuperato per il Tottenham? La Juventus ci spera, il numero 10 bianconero ci sta lavorando a pieno ritmo, e giorno dopo giorno aumentano le possibilità di rivederlo agli ottavi di Champions ...

Juventus - lista Champions League : torna Lichtsteiner : TORINO - La Juventus ha ufficializzato i 23 giocatori che parteciperanno alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Allegri ha deciso di far rientrare il terzino bianconero Lichtsteiner.

Lista Uefa Juventus - le scelte di Allegri : torna Lichtsteiner - ecco il ‘sacrificato’ : Lista Uefa Juventus – Tra poco meno di due settimane tornerà la Champions League con gli ottavi di finale. La Juventus dovrà affrontare il Tottenham con la sfida di andata che si giocherà all’Allianz Stadium il 13 febbraio, mentre il ritorno è previsto il 7 marzo a Wembley. Attraverso il proprio profilo ‘Twitter’ la Juventus ha diramato la Lista Champions per la seconda parte di stagione. torna Stephan Lichtsteiner, il ...

Video/ Juventus-Genoa (1-0) : highlights e gol della partita. Parla Lichtsteiner (Serie A 21^ giornata) : Video Juventus-Genoa (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 21^ giornata di Serie A. I bianconeri hanno ospitato i grifoni nell'ultimo posticipo del week-end.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:00:00 GMT)

Calciomercato - Juventus-Lichtsteiner - prove di divorzio : 'qui fino a giugno - poi...' : Cosi' il difensore della Juventus Stephan Lichtsteiner ai microfoni di Sky Sport HD nel post partita di Juventus-Genoa, vinta di misura dai campioni d'Italia. ' Come si gioca con questa situazione di ...

Juventus - Lichtsteiner parla del suo futuro : tanti dubbi attorno allo svizzero : “Cosa faro’ nella prossima stagione? Non lo so nemmeno io, sono concentrato sulla Juventus, su questi mesi qua fino a giugno, poi vedremo. Appena lo so lo diro’…”. Cosi’ il difensore della Juventus Stephan Lichtsteiner ai microfoni di Sky Sport HD nel post partita di Juventus-Genoa, vinta di misura dai campioni d’Italia. “Come si gioca con questa situazione di mercato? Normale, come al solito ...

Juve-Genoa - le formazioni ufficiali : giocano Douglas e Lichtsteiner : Il Napoli ha vinto una partita molto pesante ieri a Bergamo e la Juventus, che deve rinviare i progetti di sorpasso visto il distacco di 4 punti in classifica, stasera non può sbagliare allo Stadium ...

Juve - nome nuovo per il dopo Lichtsteiner : Santiago Arias : Juve, nome nuovo per il dopo Lichtsteiner: Santiago Arias La Juve pianifica il futuro sulla corsia destra per il dopo Lichtsteiner. E tra i nomi più caldi, oltre a quello di Matteo Darmian, negli ultimi giorni si starebbe facendo largo la pista che porta a Santiago Arias Naranjo, difensore classe 1992 del PSV Eindhoven e […] L'articolo Juve, nome nuovo per il dopo Lichtsteiner: Santiago Arias sembra essere il primo su NewsGo.

Juventus - rivoluzione terzini : in estate addio a Lichtsteiner - Asamoah e Alex Sandro : Juventus, rivoluzione terzini: in estate addio a Lichtsteiner, Asamoah e Alex Sandro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, rivoluzione terzini- Non solo Emre Can. La Juventus guarda attentamente al futuro anche in ottica difensiva. Secondo le ultime analisi di mercato, e dopo alcune valutazione della dirigenza juventina, i bianconeri sarebbero pronti a ...

Juventus - Lichtsteiner : “Vogliamo toglierci delle grandi soddisfazioni - dallo scudetto all’Europa” : Juventus, Lichtsteiner: “Vogliamo toglierci delle grandi soddisfazioni, dallo scudetto all’Europa” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lichtsteiner – “Vogliamo toglierci delle grandi soddisfazioni, dallo scudetto all’Europa. Lo desideriamo tutti. Così come ci tengono i tifosi”. Sono le parole del giocatore della ...

Lichtsteiner - cuore Juventus : 'Qui gli anni più importanti in carriera' : Infine un pensiero che farà piacere a tutto il mondo Juve : ' Posso dire senza dubbio che questi anni in bianconero, finora, sono stati i più importanti della mia carriera. Abbiamo contribuito a ...