Iva Zanicchi a Sanremo Young ma non al Festival | «Per essere ospiti bisogna essere di

Zanicchi : "Ospite al FestIval solo se sei di sinistra" : Iva Zanicchi vorrebbe andare a Sanremo, il prossimo anno, ma non come ospite, bensì come concorrente. 'Quando torno a Sanremo? - ha detto ospite a Un giorno da pecora su Rai Radio1 - Voglio andare il ...

Sanremo - Iva Zanicchi : "Ospite? Devi essere di sinistra" : Iva Zanicchi si sfoga ai microfoni di 'Un giorno da pecora'. Al centro dell'intervista su Radio Uno c'è il Festival di Sanremo . La cantante di fatto sa che non verrà chiamata come ospite e di fatto ...

Sanremo - Iva Zanicchi : Ospite? Devi essere di sinistra : Iva Zanicchi si sfoga ai microfoni di "Un giorno da pecora". Al centro dell'intervista su Radio Uno c'è il Festival di Sanremo. La cantante di fatto sa che non verrà chiamata come ospite e di fatto punta alla partecipazione alla kermesse del 2019. Ma nel suo intervento c'è un tono polemico proprio sul mancato invito come ospite all'Ariston: "No, ma che ospite, non ho questa presunzione. Per esser ...

Iva Zanicchi/ La cantante compie 78 anni : successi e vita prIvata dell'Aquila di Ligonchio (Pomeriggio 5) : Iva Zanicchi, la cantante compie oggi, 18 gennaio, 78 anni: successi, vita privata e amori dell'Aquila di Ligonchio! Oggi il tributo e gli auguti a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 17:45:00 GMT)

Buon compleanno Iva Zanicchi - Senad Lulic - Riccardo Montolivo… : Buon compleanno Iva Zanicchi, Senad Lulic, Riccardo Montolivo… …Katia Ricciarelli, Marco Tronchetti Provera, Dino Meneghin, Renato Zaccarelli, Daniele Marantelli, Kevin Costner, Bruno Gattai, Antonio Socci,... L'articolo Buon compleanno Iva Zanicchi, Senad Lulic, Riccardo Montolivo… su Roma Daily News.

Iva Zanicchi/ Il rapporto con sua figlia e il ricordo dell'infanzia : "mia madre non aveva nulla" (Ieri e oggi) : La cantante e conduttrice Iva Zanicchi che questa sera ospite a Ieri e oggi, programma trasmesso su Rai 3 sta per lanciare una nuova versione di Zingara in lingua inglese e spagnola.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Iva ZANICCHI/ Annunciata una collaborazione artistica per nuova versione di ‘Zingara’ (Ieri e oggi) : La cantante e conduttrice Iva ZANICCHI che questa sera ospite a Ieri e oggi, programma trasmesso su Rai 3 sta per lanciare una nuova versione di Zingara in lingua inglese e spagnola.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 07:20:00 GMT)

Domenica In – Dodicesima puntata del 7 gennaio 2018 – Iva Zanicchi e Romina Power tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Dodicesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato. Con una struttura in evoluzione, visti gli ascolti tutt’altro che esaltanti (ora il leggera risalita con la scorsa puntata al 16,50% ma con l’assenza della concorrenza di Barbara D’Urso), ci si appresta ad un nuovo pomeriggio con […] L'articolo Domenica In – Dodicesima puntata del 7 gennaio 2018 – Iva ...

Giulia Casieri/ In "Come stai" la sua grande emotività : Iva Zanicchi - " vorrei cantare così" (Domenica In) : La giovane cantautrice Giulia Casieri che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Come stai, questo pomeriggio è ospite di Cristina Parodi a Domenica In.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:43:00 GMT)

Iva Zanicchi/ La vera regina di Sanremo : "Nessuno ha la voce come la mia" (Domenica In) : Iva Zanicchi dopo "I Soliti Ignoti" ospite oggi a Domenica In sempre su Rai 1. L’Aquila di Ligonchio parla della sua carriera e dei suoi affetti più cari.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 14:15:00 GMT)

Domenica In su Rai 1 - ospiti 7 gennaio 2018 : Iva Zanicchi e Romina Power : A Domenica In, su Rai 1, come ospiti della puntata del 7 gennaio 2018 vi saranno: Iva Zanicchi e Romina Power. Cristina Parodi si occuperà ancora una volta del Festival di Sanremo ed in previsione della nuova edizione della kermesse canora firmata da Claudio Baglioni, incontrerà diversi protagonisti del Festival del passato. Cosa accadrà in studio? Come andranno gli ascolti dopo i numerosi flop portati a casa? Senza Quelli che il calcio su Rai 2 ...

Domenica In – Dodicesima puntata del 7 gennaio 2018 – Iva Zanicchi e Romina Power tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Dodicesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato. Con una struttura in evoluzione, visti gli ascolti tutt’altro che esaltanti (ora il leggera risalita con la scorsa puntata al 16,50% ma con l’assenza della concorrenza di Barbara D’Urso), ci si appresta ad un nuovo pomeriggio con […] L'articolo Domenica In – Dodicesima puntata del 7 gennaio 2018 – Iva ...

Iva ZANICCHI/ Il ricordo delle foto per playboy (I Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia) : Sabato 6 gennaio Iva ZANICCHI ospite a "I Soliti Ignoti" su Rai 1. L’Aquila di Ligonchio, Iva ZANICCHI parla della sua carriera e dei suoi affetti più cari.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 07:09:00 GMT)

Iva Zanicchi : 'Ho posato per PlayBoy - ma comprai io tutte le copie' Video : noadsense Durante un'intervista fatta a #Verissimo, #iva Zanicchi ha confessato di aver posato per #PlayBoy, ma presa dalla vergogna comprò al giornalaio del suo paese tutte le copie che uscirono. Sua madre scoprì le foto sul giornale, 20 anni dopo. La madre mantenne il segreto Iva Zanicchi, nemmeno a dirlo, ha davvero avuto una carriera piena di successi, ma prima di questo ebbe un'infanzia molto umile circondata dall'amore dei suoi ...