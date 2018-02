Italia tutto cuore contro i campioni inglesi Modena in campo tutto il match

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Alessandro Pittin l’asso pigliatutto. O la va o la spacca : Tutto ruota intorno a Pittin. Le speranze di medaglia della pattuglia italiana della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang dipenderanno quasi totalmente dal talento del fuoriclasse carnico, che, alla sua quarta partecipazione olimpica, proverà a far saltare il banco e a regalare un’altra storica gioia ai colori azzurri. Pittin ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori in questa stagione dopo due anni di ...

The Post al cinema - quando il giornalismo si gioca tutto. Tre storie di freelance Italiani in zone di guerra : Tre giornalisti italiani, tre storie di freelance che hanno scelto il mestiere di raccontare la guerra. Con tutte le difficoltà per rimanere sul Posto e per vendere i propri pezzi in un mercato sempre più competitivo, lontano nel tempo dal giornalismo glorioso raccontato in ‘The Post‘. Dai costi per vivere una giornata al fronte fino all’assicurazione che tanti media, ormai, non garantiscono più: le testimonianze di Francesca ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia-Serbia 1-1 - le pagelle degli azzurri. De Luca pareggia - Honorio inventa - Merlim tutto campo : Oggi l’Italia ha fatto il proprio debutto agli Europei 2018 di Calcio a 5 pareggiando con la Serbia per 1-1. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo a Lubiana. STEFANO MAMMARELLA: 6,5. Il nostro portiere non può nulla sul gol di Tomic. Per il resto si è sempre fatto trovare pronto e ha dato sicurezza a tutta la squadra. GABRIEL LIMA: 6. Ci si aspettava qualche guizzo in più da parte del nostro capitano che è invece emerso ...