ISOLA DEI FAMOSI 2018 Video | la preoccupazione di Rosa Perrotta per la nomination

ISOLA DEI Famosi : Francesco Monte e Rosa turbati da una scoperta : Francesco Monte e Rosa Perrotta: la scoperta a L’Isola dei Famosi Francesco Monte e la naufraga Rosa Perrotta, come riportato dalle anticipazioni pubblicate sul portale dell’Isola dei Famosi, si sono inoltrati nella giungle alla ricerca di piante per rinforzare il tetto del loro capanno. E in questa circostanza hanno fatto una clamoRosa e inaspettata scoperta. Quale? In pratica i due giovani ex tronisti del popolare dating show ...

‘’Un fatto gravissimo’’. ISOLA DEI Famosi - ore di angoscia pura in Honduras. Uno dei naufraghi rischia di finire in carcere per 12 anni e potrebbe essere arrestato in qualunque momento. Choc generale - nessuno si aspettava che le cose si mettessero così : All’Isola dei Famosi è scoppiato un putiferio. Da quando Eva Henger, durante l’ultima diretta ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di droga quando tutti erano ancora in villa, è stato un vero caos. Monte si è infuriato, il pubblico si è schierato dalla sua parte e alcuni hanno avuto da ridire sul gesto di Eva Henger di accusarlo. Proprio lei che ha un figlio che, quando aveva 17 anni, fu fermato dalla polizia con 5 grammi di marjiuana ...

ISOLA DEI Famosi - il dolore di Franco : "Mia madre non ha neanche il latte da bere" : Tra i naufraghi dell' Isola dei Famosi c'è un concorrente sconosciuto al grande pubblico, ma che si sta facendo apprezzare poco alla volta: Franco Terlizzi. Franco è un ex pugile e si trova sull' ...

ISOLA DEI Famosi - il dolore di Franco : Mia madre non ha neanche il latte da bere : Tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi c'è un concorrente sconosciuto al grande pubblico, ma che si sta facendo apprezzare poco alla volta: Franco Terlizzi.Franco è un ex pugile e si trova sull'Isola perché ha vinto il web reality #SarannoIsolani. In queste prime due settimane di programma, si sta facendo conoscere per la sua simpatia, per il suo senso dell'umorismo e per quel lato umano che spesso e volentieri i vip, entrando ...

ISOLA DEI Famosi - Francesco Monte scoppia a piangere : "Voglio stare da solo" : Non sono sicuramente giorni facili questi per Francesco Monte, dopo la rivelazione choc di Eva Henger in diretta durante la seconda puntata dell 'Isola dei Famosi , il naufrago si è abbandonato alle ...

ISOLA DEI Famosi 2018 : Francesco Monte difeso da Jeremias Rodriguez : L'ex cognato, ospite a 'Mattino 5', prende le difese dell'ex tronista dalle accuse della Henger ma difende anche la sorella Cecilia: "Basta con la storia di poverino, poverino, poverino!"

ISOLA DEI Famosi - Francesca Cipriani cammina sulla spiaggia coi suoi tacchi a spillo : Francesca Cipriani sta riscuotendo grande successo e grande simpatia sia tra i suoi compagni d'avventura sia tra il pubblico dell 'Isola dei Famosi. Dopo il malore avuto nella prima settimana di ...

POMERIGGIO 5/ Ospiti e anticipazioni 2 febbraio : Saluta Andonio - Roger Garth e l'ISOLA DEI famosi : Alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata settimanale di POMERIGGIO Cinque con Barbara D'Urso. In studio si parlerà del fenomeno Saluta Andonio e dell'Isola dei famosi.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:50:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ Lunedì la squalifica? Jeremias Rodriguez approva l'amore con Paola (ISOLA DEI Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE, Lunedì in diretta la squalifica dall'Isola dei Famosi 2018? Momento delicato per l'ex tronista che riceve accuse anche da Jessica Cerniglia.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:38:00 GMT)

ISOLA DEI Famosi 2018/ Video - le riflessioni del naufrago solitario Simone Barbato : Isola dei Famosi 2018: Bianca Atzei versa lacrime ripensando all'amore perduto di Max Biaggi, Jonathan piange per il desiderio di un figlio e le donne continuano a litigare.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:10:00 GMT)

“Ecco com’è Francesco Monte a letto. E vi dico pure un suo segreto intimo…”. Nervi tesi in Honduras per le sorti del naufrago - dopo lo scandalo ‘droga all’ISOLA DEI Famosi’. Ma nel frattempo in Italia c’è chi coglie la palla al balzo per rivelare certi dettagli hot : Sono giorni di attesa e di nervosismo per Francesco Monte in primis e per i suoi fan poi, perché dopo lo scandalo sollevato da Eva Henger sul presunto uso di marijuana dell’ex tronista in Honduras, la produzione dell’Isola dei Famosi sta decidendo il suo futuro al reality di Canale 5. Come fatto sapere in un comunicato stampa, sono ora al vaglio i filmati della villa in cui i vip hanno trascorso i giorni precedenti all’inizio del ...

Torna il commissario Montalbano e l’ISOLA DEI Famosi slitta al martedì : Un tempo era Sanremo a far cambiare i palinsesti, tutta la tv si fermava per il Festival della canzone italiana. Adesso il top player è il commissario Montalbano, con il quale è più prudente evitare lo scontro aperto. Ecco quindi che per il secondo anno l’Isola dei Famosi cambia programmazione e dal lunedì passa al più prudente martedì mandando al faccia a faccia la soap Il segreto. Il commissario Montalbano, la top ten degli ...

ISOLA DEI Famosi - Lory del Santo shock su Marco Ferri : 'abbiamo passato una notte insieme' : Lory del Santo confessa di aver passato una notte con l'avvenente Marco Ferri, attualmente naufrago de L'Isola dei Famosi Lory Del Santo ad ogni edizione di un reality pare aver da raccontare un ...

Jeremias Rodriguez all’ISOLA DEI Famosi : speciale richiesta a Mattino 5 : Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez vuole partire per l’Honduras: rivelazione a Mattino 5 Jeremias Rodriguez è tornato nello studio di Mattino 5 da Federica Panicucci. Il bellissimo argentino ha avuto modo di parlare e commentare l’esperienza che Francesco Monte sta vivendo all’Isola dei Famosi. L’ex gieffino ha messo in chiaro la sua posizione nei confronti […] L'articolo Jeremias Rodriguez all’Isola dei ...