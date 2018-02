Internet | bambini sempre prima in rete E per gli adolescenti scambiare materiale online

Indagine Save the children : più della metà dei bambini tra i 6 e i 10 anni in Italia usa abitualmente la Rete. L'accesso a Internet è sempre più precoce : Oltre la metà dei bambini e bambine Italia ni tra i 6 e i 10 anni usa abitualmente la Rete, lo fanno più al Nord che al Sud; le ragazze lo sanno fare meglio dei coetanei maschi e corrono più rischi, mentre sono poche quelle che poi sfruttano le loro competenze per iscriversi a Facoltà scientifiche. È quanto emerge dall' Indagine "Che genere di tecnologie" promossa da Save the children alla vigilia del Safer ...

Come tenere i bambini al sicuro su Internet : Il Web è un mondo davvero meraviglioso, ricco di contenuti, opportunità e occasioni da non perdere. Pensate alla vostra vita senza la connessione in rete. La maggior parte delle cose che fate quotidianamente non esisterebbe proprio. Se però siete genitori, questo “magico regno” può anche incutervi timore. Per questo abbiamo scelto di spiegarvi Come tenere al sicuro i bambini su internet. Per un ragazzino che non si è ancora formato, ...