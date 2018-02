Inter | Spalletti sbotta in conferenza | “si fa finta di non capire” | poi svela le

Serie A - Inter. La conferenza di Luciano Spalletti LIVE : Il ritorno al successo è una cosa necessaria e indispensabile, per continuare ad inseguire il piazzamento utile per la Champions League. Nell'ultima uscita, l'Inter non è andata oltre l'1-1 con la ...

Per l'Inter è una giornata di risposte : Icardi vuole giocare - oggi si decide. E parla Spalletti dopo il mercato flop : L'argentino spinge per esserci , difficilissimo, con il Crotone, mentre c'è curiosità per sapere cosa dirà il tecnico in conferenza

Milan-Inter tra un mese : Gattuso programma l'assalto a Spalletti : Dal 3 dicembre a oggi il Milan ha recuperato otto punti all'Inter: oggi le due squadre sono distanti dieci lunghezze, ma nelle prossime cinque giornate , la quinta sarà il derby, in casa rossonera ...

Inter - Spalletti è una furia ed ha ragione : calciomercato scandaloso! : Spalletti è una furia ed ha ragione. Il calciomercato dell’Inter non è stato all’altezza della situazione. Una squadra con tantissimi problemi ed una rosa molto corta che in questo calciomercato invernale ha solo “scambiato figurine”. Troppo poco per un club che vuole puntare ad arrivare in Champions League, l’unica fortuna dell’Inter potrebbe essere che anche altre squadre hanno deluso sul mercato, come ad ...

BROZOVIC VIA DALL'Inter? / Calciomercato news : accordo con il Siviglia - ma Spalletti vuole il sostituto : Marcelo BROZOVIC potrebbe lasciare l'Inter e l'Italia nell'ultimo giorno del Calciomercato invernale: c'è l'accordo con il Siviglia per un prestito oneroso con diritto di riscatto(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:41:00 GMT)

Inter - Moratti : 'Spalletti è pagato per trovare soluzioni - questa squadra ha problemi di continuità' : Un momento negativo ormai che dura da parecchie settimane, la vittoria che tarda ad arrivare e un ambiente che dimostra di aver avvertito il colpo. L'Inter non vive uno dei suoi periodi migliori, l'...

Inter - Caressa : 'Il post di Icardi? Magari ha litigato con Wanda. Su Spalletti...' : Fabio Caressa , opinionista Sky Sport , parla del caso Icardi e del suo posto su Instagram : 'Se a giungo arriva Pastore qualcuno andrà via, ma non credo sia Icardi. Il post? Magari ha litigato con la moglie, quello sembra più un ...

Inter, Moratti amareggiato – L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha voluto dire la sua sul momento complesso della squadra nerazzurro. Moratti, Intervistato da FcInterNews, ha parlato di una situazione che ormai si ripete da ...

Inter - Moratti : "Crisi? Spalletti trovi soluzioni. Icardi già così fa più di tutti" : Massimo Moratti torna a parlare di Inter e commenta così il momento difficile che sta attraversando la squadra: " Spalletti vuole rinforzi? Sì ma poi l'allenatore deve lavorare con quello che ha e ...

Pastore a un passo dall'Inter - ecco come stravolgerebbe l'undici di Spalletti Video : L'Inter [Video]di Luciano Spalletti potrebbe subire un grosso cambiamento in questi ultimi giorni di calciomercato visto che sembra sempre più vicino l'approdo del fantasista argentino del Paris Saint Germain, Javier #Pastore. Il giocatore ha accettato di decurtarsi l'ingaggio e per trasferirsi a Milano andra' a firmare un contratto triennale fino al 2021 a cinque milioni di euro all'anno, rispetto all'attuale contratto con il club parigino, da ...

Inter - doppio colpo improvviso? Spalletti li vuole entrambi Video : Malgrado il pareggio tra #Inter e Spal nel finale, la squadra guidata da Luciano Spalletti resta in piena corsa per la Champions League, a -2 dalla Lazio terza in classifica e a + 3 dalla Roma che resta quinta in classifica, con i nerazzurri che dalla loro parte hanno anche la vittoria nello scontro diretto della seconda giornata di campionato. I nerazzurri stanno vivendo un periodo di crisi, con la vittoria che manca ormai da cinque giornate, ...

Ausilio soddisfatto dell’Inter di Spalletti “in linea con le aspettative” : “Noi oggi siamo in linea con gli obiettivi di inizio anno, in piena corsa per la Champions e lì dobbiamo finire alla fine della stagione”. Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Maracana’” su “RMC Sport”, non dispera nonostante il risultato negativo arrivato contro la Spal, e guarda agli aspetti positivi dell’annata nerazzurra. “Mi aspetto di dare continuità ai nostri ...

Inter - è crisi/ Spalletti e rosa sotto processo - i numeri : 9 gare senza vittorie - non accadeva da marzo 2012 : Inter, è crisi: Spalletti e squadra sotto processo. 9 partite senza vittorie, non accadeva da marzo 2012. Le ultime notizie sui nerazzurri dopo il pareggio con la Spal(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 17:07:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'Ci manca la lotta - non la qualità' : ROMA - Altro pareggio per l' Inter di Luciano Spalletti : dopo l'1-1 casalingo contro la Roma , questa volta tocca alla Spal conquistare il punto tra le mura amiche, agguantato nel finale grazie all'...