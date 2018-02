Inter-Crotone | ecco dove guardare la diretta streaming

Probabili formazioni / Inter Crotone : Icardi non convocato. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Crotone: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia (Serie A 23^ giornata), il grande ritorno di Zenga a San Siro(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 15:58:00 GMT)

Probabili formazioni Inter-Crotone - 23°giornata Serie A 03/02/2018 : L’Inter è in caduta libera, venendo da ben 6 partite senza vittoria, in cui ha collezionato due sconfitte e quattro pareggi. Spalletti ha visto una squadra che fatica a sfornare un gioco convincente. Da dopo la partita vinta nettamente con il Chievo, l’Inter ha subito un tracollo fisico e morale. La partita con la Roma sembrava aver ridato qualche buona indicazione. In quell’incontro, infatti, ha fatto più tiri in porta ...

Probabili formazioni/ Inter Crotone : diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Crotone: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia (Serie A 23^ giornata), il grande ritorno di Zenga a San Siro(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 05:00:00 GMT)

Serie A Zenga : «Amo l'Inter ma sono concentrato al 100% sul Crotone» : CROTONE - "Noi stiamo meglio di loro in questo momento momento? Ci stiamo allenando bene, stiamo applicando bene le nostre idee. Giocare a San Siro contro l'Inter deve essere un qualcosa in più: ...

Crotone - Zenga : "L'Inter? Un sogno - ma ora devo fare bene qui" : Questo sarà il sabato di Walter Zenga, 57 anni, attuale tecnico del Crotone, che ai microfoni di Premium Sport ha dichiarato:"In questo momento io sono focalizzato al 100% solo sul Crotone e non ...

Crotone - Zenga : 'Possiamo fare risultato con l'Inter. Su Vicini...' : Icardi in giro per il mondo può far bene ovunque, gli bastano pochi palloni per trasformarli in gol. Mi dispiace che non ci sia, voglio sempre confrontarmi sempre con squadre al top. Per me sabato ...

Serie A - Crotone. Zenga : 'Totti ha potuto concludere la carriera con la Roma - io fui cacciato dall'Inter' : Una sfida ricca di significato, per quanto la classifica veda Inter e Crotone lottare per obiettivi diametralmente opposti. Sarà speciale soprattutto per Walter Zenga, che adesso allena i calabresi e ...

Inter-Crotone : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : Sarà inoltre possibile vedere la partita in streaming grazie alle piattaforme SkyGo e Premium Play. probabili formazioni Pesante assenza in attacco per l'Inter, visto che Icardi è alle prese con un'...

Inter - Icardi ko : in dubbio per Crotone : Elongazione agli adduttori della coscia destra per il capitano dell'Inter Mauro Icardi che è quindi fortemente in dubbio per la partita contro il Crotone di sabato sera. È questo l'esito degli esami ...

