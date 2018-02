Inter | Ausilio in Argentina per chiudere l' affare Martinez

PIERO AUSILIO - Inter SU PASTORE?/ Bastianelli : lui e Sabatini hanno lavorato molto bene : PIERO AUSILIO, INTER su PASTORE? Il ds: “Mai stata una trattativa, non c’erano le condizioni”. Il direttore sportivo nerazzurro parla del mancato arrivo del Flaco(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:03:00 GMT)

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Pastore? Non c'è mai stata trattativa col Psg'. Zhang jr contestato : Se n'è parlato per , almeno, più di un mese. Quando mancava un quarto d'ora circa al termine della finestra del mercato di gennaio, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha dato la sua verità:...

Inter - Ausilio svela tutto : Brozovic - l’infortunio di Icardi ed il futuro dell’attaccante : L’Inter ha concluso il calciomercato senza il sussulto finale, delusione tra i tifosi nerazzurri che si aspettavano sicuramente di più dalla dirigenza. Nel frattempo torna a parlare Ausilio: “Brozovic? Non c’è mai stata una trattativa perché non c’era un sostituto all’altezza, solo una manifestazione d’Interesse da parte di un club. Spalletti punta su di lui, il croato è un calciatore di spessore ...

Calciomercato Inter - il resoconto di Ausilio : da Pastore ad Icardi - Pinamonti e le cessioni : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso senza il colpo finale a centrocampo. Lisandro Lopez e Rafinha sono quindi gli unici due acquisti messi a segno dai nerazzurri in questo gennaio. Il direttore sportivo dei meneghini, Piero Ausilio, ha tirato le somme ai microfoni dei cronisti presenti all’esterno della sede nerazzurra: “E’ stato fatto quel che si poteva. Siamo sempre stati sinceri nel dire che ...

Inter-Pastore - Ausilio e Sabatini chiudono la porta Video : La telenovela che vede nel ruolo di protagonista principale Javier Pastore, nuove puntate proprio quando sembrava chiusa con l'arrivo all'Inter di Rafinha [Video]. Ad un certo punto sembrava che il sogno di mercato nerazzurro potesse concretizzarsi, il tutto sarebbe passato dalla cessione di Brozovic [Video] che, unita a quella di Joao Mario al West Ham, avrebbe portato alle casse la necessaria liquidita' entro la prossima estate. Un prestito ...

