Instagram annuncia programmazione dei post

Ed Sheeran annuncia il suo fidanzamento ufficiale su Instagram : "Con Cherry siamo veramente felici e innamorati e pure i nostri gatti sono contenti" : Ora è ufficiale e l'ufficialità è suggellata da un tenero bacio immortalato in una foto pubblicata su Instagram : Ed Sheeran e Cherry Seaborn sono fidanzati. È lo stesso cantante ad annuncia re il suo fidanzamento ufficiale , accompagnando la foto con una didascalia piena di amore: "Mi sono fidanzato poco prima dell'anno nuovo. siamo veramente felici e innamorati , e pure i nostri gatti sono contenti".Got myself a ...

Come annunciare il proprio matrimonio su Instagram (come Gwyneth Paltrow) : Il 9 gennaio Gwyneth Paltrow ha annunciato a tutti che sta per sposarsi. Un post su Instagram in cui è ritratta con il compagno Brad Falchuk, l’emoticon dell’anello, 207mila like e il gioco è fatto. Non c’è stato bisogno di un testo aggiuntivo e la notizia è diventata ufficiale. Diverso lo stile di Paris Hilton che ha dedicato al momento magico della proposta una fotostoria e un video. La neve, il fidanzato che si inginocchia ...