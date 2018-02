Infortunio Bernardeschi e Douglas Costa | le ultime da Vinovo | il comunicato bianconero

: Infortunio #Bernardeschi e #DouglasCosta, le ultime da #Vinovo: il comunicato bianconero - CalcioWeb : Infortunio #Bernardeschi e #DouglasCosta, le ultime da #Vinovo: il comunicato bianconero -

(Di venerdì 2 febbraio 2018)– “È stata una seduta di allenamento incentrata principalmente sulla tattica, quella che ha visto impegnati oggi i ragazzi di mister Allegri al JTC in vista della sfida di domenica pomeriggio all’Allianz Stadium contro il Sassuolo.ha lavorato a parte mentre Federicoha svolto in parte lavoro personalizzato ed in parte allenamento con la squadra. I bianconeri, che hanno lavorato intensamente per provare le soluzioni da adottare in occasione del match contro i neroverdi, torneranno ad allenarsi aanche domani, alle prese con una seduta pomeridiana di rifinitura”. Questo ilapparso sul sito ufficiale della Juventus con un punto sulle condizioni di. L'articolo, leda: ilsembra ...