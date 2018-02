Infiniti QX50 - Al volante della 2 0 VC-Turbo da 271 CV

Infiniti QX50 : Suv inedito - motore rivoluzionario : Elegante nel look, rivoluzionaria nella meccanica. Il Salone di Los Angeles in programma dal 1 al 10 dicembre prossimi riserva per Infiniti il debutto del Suv QX50 . Uno sport Utility compatto, almeno per i canoni americani, dove il marchio di lusso di casa Nissan si presenta con una vettura lunga 4,69 metri, larga 1,90 e alta 1,67, ovvero con una configurazione ...