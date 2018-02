In rosso la Borsa americana Dow Jones perde quota 26 mila

Borsa : Asia chiude settimana in rosso : MILANO, 15 DIC - Le Borse Asia tiche chiudono la settimana in rosso , peggiorando i risultati di ieri, quando già erano provate dal rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e dalla ...

Telecom Italia si conferma in profondo rosso in Borsa : (TeleBorsa) - Seduta molto negativa per Telecom Italia che si conferma pesante in Borsa nel pomeriggio, riportando un calo del 2,7% a 0,74 euro. Il titolo è sotto i riflettori per l'incontro tra l'Ad ...