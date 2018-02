In pensione a 67 anni dal 2019? Firmato  il decreto che «salva» i 15 lavori gravosi

pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi - ecco i beneficiari Video : Nel 2018 le #Pensioni di vecchiaia abbandonano la differenza di genere tra uomini e donne. Per tutti si va in Pensione con 66 anni e 7 mesi di eta' uniti a 20 anni di contributi. Un primo passo verso lo scatto definitivo a 67 anni che nel 2019 sara' la soglia anagrafica utile per la Pensione di vecchiaia Inps. Un’altra novita' in vigore dal 1° gennaio e che l’Inps ha certificato con una recente circolare è l’aumento dell’eta' necessaria per ...

Catania - lascia lo zio di 88 anni chiuso in auto e si gioca la sua pensione : Pur di andare a giocare con i videopoker abusivi di un circolo ricreativo nei pressi di Piazza Abramo Lincoln, a Catania, un uomo di 45 anni non ha esitato a lasciare chiuso in auto per ore lo zio di ...

Catania - lascia lo zio di 88 anni in auto e si gioca la sua pensione al videopoker : lascia lo zio di 88 anni chiuso in macchina, gli ruba i soldi della pensione e se li gioca al videopoker.La polizia di Catania ha denunciato un uomo di 45 anni per aver abbandonato una persona anziana di cui doveva prendersi cura. Come riporta Il Giornale di Sicilia, il 45enne ha lasciato lo zio di ben 88 anni chiuso in macchina e, dopo essersi impossessato dei 400 euro appena prelevati dal conto dell'anziano, su cui il nipote aveva la ...

Catania - lascia lo zio di 88 anni chiuso in auto e si gioca la sua pensione : Pur di andare a giocare con i videopoker abusivi di un circolo ricreativo nei pressi di Piazza Abramo Lincoln, a Catania, un uomo di 45 anni non ha esitato a lasciare chiuso in auto per ore lo zio di ...

In pensione 7 anni prima : come funziona l'isopensione : Non tutti lo sanno, ma esiste uno scivolo pensionistico chiamato isopensione, che permette ai lavoratori di andare in pensione con 7 anni di anticipo. Questa misura, introdotta...